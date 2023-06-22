Минцифры подтвердило планы разрешить пиратские кинотеатры

В России могут отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров при определенных условиях, в том числе если видеоконтент не будет содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ, отметили в ведомстве

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Минцифры изучает возможность отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных компаний, на определенных условиях. Об этом РБК сообщили в министерстве.

«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — отметили в ведомстве.

О том, что Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает данные предложения, ранее сообщил источник «РИА Новости».

После начала спецоперации на Украине кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и другие голливудские студии ушли с российского рынка. Работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify. «Яндекс.Музыка» и VK не смогли добавить в библиотеки последние релизы западных исполнителей. Ряд писателей, в том числе Стивен Кинг и Джоан Роулинг, перестали заключать контракты на выпуск книг с российскими издательствами.

На этом фоне в России начали обсуждать возможность включения фильмов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, однако Минпромторг исключил такую возможность, так как они не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС.

Несмотря на это, в феврале Минкультуры заявило о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов летом 2022 года подготовил законопроект о принудительном лицензировании контента с целью защитить российский бизнес, который занимался распространением контента и терпит убытки. Однако законопроект вернули автору. Кузнецов 8 февраля сообщил, что завершает подготовку обновленной версии законопроекта.

В Минкультуры выступили против принудительного лицензирования контента, так как это позволит кинотеатрам получать только несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что одобряет скачивание недоступного в стране контента западных правообладателей через «правильные» пиратские ресурсы.

Он признал, что раньше отрицательно относился к этой идее как юрист. «Сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили», — пояснил зампред Совбеза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением Медведева. «Мы же имеем дело с пиратами — те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы. <...> Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», — сказал он. Про себя Песков рассказал, что не умеет пользоваться торрентами, но ему скачивают пиратские копии фильмов.