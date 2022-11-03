Минпромторг исключил внесение фильмов в список для параллельного импорта

Минпромторг: в параллельный импорт нельзя включить фильмы, поскольку это не товар

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Фильмы и мультфильмы не получится внести в перечень для параллельного импорта, так как они не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС, пояснили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС.

«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности», — заявили в ведомстве.

Вопрос разрешения импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя находится в сфере ведения Минкультуры, отметили в Минпромторге.

Механизм параллельного импорта, который разрешает ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, начал работать в конце марта, после того как зарубежные компании ушли из России или прекратили поставки на фоне российской военной операции на Украине. Формированием перечня товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, занимается Минпромторг.

В конце февраля кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России, связав это с военной спецоперацией на Украине. Аналогичное решение следом за ними приняли студии Paramount и Universal. 7 марта работу в России приостановила стриминговая платформа Netflix.

В октябре в Минпромторге допускали применение механизма параллельного импорта к кинопрокату. Однако заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Евгений Пахомов уточнял, что внесение фильмов в перечень необходимо ограничить сроком на 2023 и 2024 годы, как и весь механизм параллельного импорта. «Если они не придут — делаем механизм постоянным, придут — отменяем», — пояснил он.

2 ноября Минпромторг расширил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, туда были внесены порядка 40 марок алкоголя. В обновленный перечень также включили продукцию компаний Marvel, Disney, Pixar и DC Comics — но не комиксы или фильмы, а игрушки под этими брендами мерчем.