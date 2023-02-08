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Минкультуры решило запретить прокат пиратских копий фильмов в кино

Минкультуры анонсировало законопроект о запрете проката в кино пиратских копий фильмов
Проблема «суперактуальна» и требует законодательного решения, считает замглавы ведомства Алла Манилова. В Думе готовится проект о принудительном лицензировании иностранного кино
Фото: Артем Житенев / РИА Новости
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Минкультуры подготовит законопроект, который запретит показывать в кинотеатрах пиратские копии фильмов без прокатных удостоверений, сообщила статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова.

Манилова назвала проблему «суперактуальной» и требующей законодательного решения. «Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству, когда будем готовы», — сказала она на заседании в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

8 февраля нижняя палата одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает проводить в кинотеатрах аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов. Документ в прошлом ноябре подготовило правительство. Авторы отметили, что правообладатели не раз просили ввести прямой запрет на такую съемку. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская напомнила, что сейчас предусмотрено наказание за покупку контрафактных экземпляров произведений в крупном размере в целях сбыта (ст. 146 УК) и их незаконное использование ради извлечения дохода (ст. 7.12 КоАП).

После начала военных действий на Украине крупные западные кинокомпании, включая Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures, приостановили деятельность в России, отказавшись от выпуска новых фильмов и продления лицензионных соглашений на старый контент. СМИ, в том числе «Коммерсантъ FM», обращали внимание, что в некоторых российских кинотеатрах показывают пиратские копии иностранных премьер. «Бюллетень кинопрокатчика» приводил оценки экспертов, по которым фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» от Disney собрал в России не менее 2,4 млрд руб.

Летом депутат Дмитрий Кузнецов подготовил законопроект о принудительном лицензировании контента. Инициатива, по замыслу автора, должна защитить российский бизнес, который занимался распространением контента и терпит убытки, а также зарубежных авторов, не получающих вознаграждение. Законопроект не дошел до первого чтения, затем его вернули автору. В январе депутат Антон Горелкин заявил, что в Госдуме могут вернуться к этой идее. Кузнецов 8 февраля сказал RTVI, что завершает подготовку обновленной версии законопроекта.

В Минкультуры выступили против принудительного лицензирования контента. По мнению главы департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрия Давиденко, это позволит кинотеатрам получать лишь несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения». Не поддержали идею и в Минцифры.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минкультуры пиратское видео фильмы кинопрокат
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