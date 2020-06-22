Apple представила новую ОС для iPhone

Apple проводит онлайн-презентацию новой версии операционной системы для своих устройств

В понедельник, 22 июня Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020, которая в этом году проходит в онлайн-режиме представила новую операционную систему для iPhone — iOS 14.

В новой ОС иконки приложений можно расположить на одном экране — виджеты можно настраивать по размеру, месту или объединять вместе. Новая функция Apple Library позволит автоматически организовывать приложения в соответствии с разделами. Также в новой iOS появилась возможность просматривать видео одновременно с выполнением других функций — изображение будет проигрываться в углу или другом закрепленном месте экрана.

Многие анонсы от Apple были раскрыты инсайдерами задолго до мероприятия. В частности, сообщали, что компания представит крупные программные обновления, среди которых — новые версии операционных систем для различных устройств. О новой версии ОС для iPhone сообщалось, что у нее появится встроенный переводчик, приложение для работы с дополненной реальностью и интерфейс CarKey (для использования смартфона в качестве ключей от автомобиля). Также ожидался анонс AirTag — маячках от Apple (позволит найти потерянную вещь по прикрепленному маячку через смартфон). В России этот бренд использовала зеленоградская компания ISBC. Как рассказывали источники РБК, осенью прошлого года Apple выкупила у нее права на торговую марку.

Инсайдеры также писали, что у Siri появятся новые голоса. Предполагалось, что название самой операционной системы изменится с iOS на iPhoneOS (такое название у этой ОС было до середины 2010 года).

Также ожидался анонс новых устройств, среди них — новый iMac «с совершенно новым дизайном», полноразмерные наушники AirPods Studio (называлась даже предположительная стоимость в $349), новая приставка Apple TV 4K и умная колонка HomePod 2.