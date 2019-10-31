Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Участники

ISBC — российская группа компаний, которая специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах. В группу входят зарегистрированные в Зеленограде ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом», ООО «Кредис», ООО «Смарт Системз», ООО «Лоджик Телеком» и ООО «АТ бюро». Владельцем или совладельцем всех перечисленных компаний, по данным СПАРК, является бизнесмен Иван Демидов. В 2018 году их суммарная выручка составила более 1,65 млрд руб.

Под торговым знаком AIRTAG более пяти лет выпускались брелоки со встроенными RFID-метками, которые использовались в системах контроля доступа в офисы, фитнес-центры, на производства, мероприятия, на транспорте и др. Например, девелоперская группа ПИК выдавала ключи с таким брелоком покупателям квартир. Также этот гаджет сертифицирован как платежное средство: на него могут быть записаны данные банковской карты, и им можно расплачиваться.

Международная регистрация торговой марки потребовалась, поскольку брелоки поставлялись в том числе за рубеж, пояснил Кожемякин. Всего под брендом AIRTAG было выпущено более 5 млн брелоков, их приобретали заказчики из Европы, Северной и Южной Америки, немного — из Азии и Африки.

В конце лета появились сообщения, что Apple готовится выпустить новое устройство под торговой маркой AirTag — аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов. Месяц спустя издание 9to5mac обнаружило упоминание названия AirTag в коде обновления операционной системы iOS 13.2, выпущенного 28 октября. В нем содержится информация о сопряжении нового устройства со смартфоном и замене в нем аккумулятора. Устройство будет представлять собой небольшую RFID-метку, которую можно будет прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение «Локатор». Если вещь найдет посторонний человек, он сможет просканировать метку своим iPhone и узнать контакты владельца.

«Apple — международная компания, она серьезно оценивает все риски и перед тем, как выпускать продукт под подобным наименованием, должна была либо выкупить права на товарный знак у его правообладателя, либо заключить лицензионное соглашение об использовании бренда», — поясняет патентный поверенный, партнер Nevsky IP Law Кирилл Митягин.

Сумма сделки

Оценить, сколько Apple могла заплатить за товарный знак, практически невозможно, указал советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. «Для интеллектуальной собственности нет четких критериев оценки, и сумма сделки в этом случае зависит исключительно от договоренности сторон и от того, насколько сделка важна для покупателя», — говорит юрист. Обычно цена таких сделок является непубличной информацией, если только сами стороны ее не раскрывают.

По словам Янковского, для Apple приобретение товарных знаков — распространенная практика. Например, в 2012 году компания купила за $60 млн права на торговую марку iPad в Китае, заключив соглашение с китайской Proview Technology, которая в течение двух лет пыталась через суд заблокировать продажи планшетов в этой стране. В том же году Apple купила торговую марку Lightning у производителя мотоциклов Harley-Davidson. Недавно она купила товарный знак AirPower у компании Advanced Access Technologies. Сумма сделки в последних двух случаях не разглашалась.

Иногда такие сделки могут быть и безденежными, отметил Роман Янковский. Так, еще в 2007 году компании Cisco и Apple в досудебном порядке договорились об использовании торговой марки iPhone. Cisco владела правами на бренд iPhone с 2000 года. Компании постановили, что каждая может легально использовать марку в своих интересах. «Еще одним условием использования товарного знака с Cisco была совместная работа над общими проектами», — напомнил Янковский.

Но Apple не всегда удавалось договориться с правообладателями. В ноябре 2018 года Роспатент отказал американской компании в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR), указав, что в стране уже есть схожие до степени смешения товарные знаки. В частности, буквы AR и те же буквы в квадратной рамке принадлежат АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова»), сообщило ведомство. Еще один знак принадлежит бельгийскому разработчику AR-решений — Layar B.V. Apple попыталась обжаловать это решение и доказать, что AR — это термин для обозначения дополненной реальности, который не должен охраняться, но Палата по патентным спорам поддержала решение Роспатента.

Перспективы

По оценке IDTechEx, общемировой рынок RFID вырастет до $13,4 млрд в 2022 году с $11 млрд в 2018-м. Эта оценка включает в себя не только метки, но и считывающие устройства, программное обеспечение и сервисы, карты, брелоки и другие форм-факторы для RFID-меток.

По мнению директора по развитию компании «Гаоди Рус» Сергея Зорина, бизнес и государство во всем мире сейчас старается приучить потребителей к использованию технологии RFID на бытовом уровне. «Рынок RFID-маркировки планомерно растет и в России, и в мире, все идет к тому, что прослеживаемость и маркировка всех окружающих нас вещей станет нормой», — считает Зорин. По его словам, из всех способов маркировки вещей именно RFID является оптимальной технологией. «Самый простой и дешевый вариант — это QR-код, но он недолговечен. Есть также дорогой вариант маркировки с помощью Bluetooth — такие метки могут использоваться для сбора данных и телематики. RFID где-то посередине по соотношению цены и удобства использования», — пояснил эксперт.