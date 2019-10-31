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Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская компания ISBC продала свою торговую марку, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками. Покупателем, по данным РБК, выступила Apple: корпорация намерена выпустить под этим брендом устройство для отслеживания предметов
Apple AAPL $241,98 -0,58% Купить
Фото: DPA / ТАСС

Суть сделки

Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

В опубликованном сообщении на сайте ISBC заявлено, что компания совершила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG и решила развивать свои продукты под единым брендом ISBC. В нем отмечается, что по условиям конфиденциальности детали разглашены не будут. В то же время в ISBC выразили уверенность, что будущее придуманного ею бренда «будет ярким, и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

Управляющий директор ISBC Никита Кожемякин отказался комментировать информацию о покупателе и другие подробности. Представитель пресс-службы Apple не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Бренд AIRTAG был зарегистрирован в России и за рубежом, и его владелец уже изменился. Согласно данным Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), заявка на регистрацию товарного знака AIRTAG в отношении 9-го класса (RFID-метки и содержащие их устройства) была подана российской компанией ISBC в октябре 2018 года. Но в октябре 2019 года владельцем знака стала зарегистрированная в Делавэре (США) компания GPS Avion LLC. В качестве адресата для корреспонденции указан российский офис юридической фирмы Baker & McKenzie. Ресурс MacRumors.com указывал, что компания GPS Avion создана Corporation Trust Company, через которую Apple ранее вела дела, связанные с интеллектуальной собственностью. Издание также отмечало, что Apple многократно привлекала Baker & McKenzie в качестве консультантов для сопровождения сделок. Представитель Baker & McKenzie не ответил на вопросы РБК.

Участники

ISBC — российская группа компаний, которая специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах. В группу входят зарегистрированные в Зеленограде ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом», ООО «Кредис», ООО «Смарт Системз», ООО «Лоджик Телеком» и ООО «АТ бюро». Владельцем или совладельцем всех перечисленных компаний, по данным СПАРК, является бизнесмен Иван Демидов. В 2018 году их суммарная выручка составила более 1,65 млрд руб.

Под торговым знаком AIRTAG более пяти лет выпускались брелоки со встроенными RFID-метками, которые использовались в системах контроля доступа в офисы, фитнес-центры, на производства, мероприятия, на транспорте и др. Например, девелоперская группа ПИК выдавала ключи с таким брелоком покупателям квартир. Также этот гаджет сертифицирован как платежное средство: на него могут быть записаны данные банковской карты, и им можно расплачиваться.

Международная регистрация торговой марки потребовалась, поскольку брелоки поставлялись в том числе за рубеж, пояснил Кожемякин. Всего под брендом AIRTAG было выпущено более 5 млн брелоков, их приобретали заказчики из Европы, Северной и Южной Америки, немного — из Азии и Африки.

В конце лета появились сообщения, что Apple готовится выпустить новое устройство под торговой маркой AirTag — аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов. Месяц спустя издание 9to5mac обнаружило упоминание названия AirTag в коде обновления операционной системы iOS 13.2, выпущенного 28 октября. В нем содержится информация о сопряжении нового устройства со смартфоном и замене в нем аккумулятора. Устройство будет представлять собой небольшую RFID-метку, которую можно будет прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение «Локатор». Если вещь найдет посторонний человек, он сможет просканировать метку своим iPhone и узнать контакты владельца.

«Apple — международная компания, она серьезно оценивает все риски и перед тем, как выпускать продукт под подобным наименованием, должна была либо выкупить права на товарный знак у его правообладателя, либо заключить лицензионное соглашение об использовании бренда», — поясняет патентный поверенный, партнер Nevsky IP Law Кирилл Митягин.

Сумма сделки

Оценить, сколько Apple могла заплатить за товарный знак, практически невозможно, указал советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. «Для интеллектуальной собственности нет четких критериев оценки, и сумма сделки в этом случае зависит исключительно от договоренности сторон и от того, насколько сделка важна для покупателя», — говорит юрист. Обычно цена таких сделок является непубличной информацией, если только сами стороны ее не раскрывают.

По словам Янковского, для Apple приобретение товарных знаков — распространенная практика. Например, в 2012 году компания купила за $60 млн права на торговую марку iPad в Китае, заключив соглашение с китайской Proview Technology, которая в течение двух лет пыталась через суд заблокировать продажи планшетов в этой стране. В том же году Apple купила торговую марку Lightning у производителя мотоциклов Harley-Davidson. Недавно она купила товарный знак AirPower у компании Advanced Access Technologies. Сумма сделки в последних двух случаях не разглашалась.

Иногда такие сделки могут быть и безденежными, отметил Роман Янковский. Так, еще в 2007 году компании Cisco и Apple в досудебном порядке договорились об использовании торговой марки iPhone. Cisco владела правами на бренд iPhone с 2000 года. Компании постановили, что каждая может легально использовать марку в своих интересах. «Еще одним условием использования товарного знака с Cisco была совместная работа над общими проектами», — напомнил Янковский.

Но Apple не всегда удавалось договориться с правообладателями. В ноябре 2018 года Роспатент отказал американской компании в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR), указав, что в стране уже есть схожие до степени смешения товарные знаки. В частности, буквы AR и те же буквы в квадратной рамке принадлежат АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова»), сообщило ведомство. Еще один знак принадлежит бельгийскому разработчику AR-решений — Layar B.V. Apple попыталась обжаловать это решение и доказать, что AR — это термин для обозначения дополненной реальности, который не должен охраняться, но Палата по патентным спорам поддержала решение Роспатента.

Перспективы

По оценке IDTechEx, общемировой рынок RFID вырастет до $13,4 млрд в 2022 году с $11 млрд в 2018-м. Эта оценка включает в себя не только метки, но и считывающие устройства, программное обеспечение и сервисы, карты, брелоки и другие форм-факторы для RFID-меток.

По мнению директора по развитию компании «Гаоди Рус» Сергея Зорина, бизнес и государство во всем мире сейчас старается приучить потребителей к использованию технологии RFID на бытовом уровне. «Рынок RFID-маркировки планомерно растет и в России, и в мире, все идет к тому, что прослеживаемость и маркировка всех окружающих нас вещей станет нормой», — считает Зорин. По его словам, из всех способов маркировки вещей именно RFID является оптимальной технологией. «Самый простой и дешевый вариант — это QR-код, но он недолговечен. Есть также дорогой вариант маркировки с помощью Bluetooth — такие метки могут использоваться для сбора данных и телематики. RFID где-то посередине по соотношению цены и удобства использования», — пояснил эксперт.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина
Теги: Apple, новинка, торговая марка, Роспатент
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