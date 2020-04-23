Bloomberg назвал сроки выпуска компьютера Mac с процессором от Apple

Компания Apple планирует выпустить в следующем году компьютер, оснащенный процессором собственной разработки, сообщили источники Bloomberg. По их данным, он будет работать гораздо быстрее, чем процессоры в нынешних iPhone и iPad

Фото: Chance Chan / Reuters

Компания Apple планирует в 2021 году выпустить компьютеры Mac с процессором собственной конструкции, который будет намного быстрее процессоров в iPhone и iPad. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Bloomberg.

Сейчас компания работает над созданием трех видов процессоров Mac, известных как системы на кристалле. За основу в них взят процессор A14, который будет использоваться в следующей линейке iPhone 12.

Новые устройства будут работать намного быстрее тех, что установлены в нынешних iPhone и iPad, отмечают источники агентства. Их создаст тайваньская компания TSMC, которая поставляет Apple однокристальные системы с 2016 года. Новые чипы будут пятинанометровыми — такого же размера, как и те, которые Apple планирует использовать в новых iPhone и iPad Pro, заявил один из собеседников.

В Apple, Intel и TSMC от комментариев агентству отказались.