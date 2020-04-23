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Bloomberg назвал сроки выпуска компьютера Mac с процессором от Apple

Компания Apple планирует выпустить в следующем году компьютер, оснащенный процессором собственной разработки, сообщили источники Bloomberg. По их данным, он будет работать гораздо быстрее, чем процессоры в нынешних iPhone и iPad
Apple AAPL $279,56 +1,29% Купить
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Фото: Chance Chan / Reuters
Фото: Chance Chan / Reuters

Компания Apple планирует в 2021 году выпустить компьютеры Mac с процессором собственной конструкции, который будет намного быстрее процессоров в iPhone и iPad. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Bloomberg.

Сейчас компания работает над созданием трех видов процессоров Mac, известных как системы на кристалле. За основу в них взят процессор A14, который будет использоваться в следующей линейке iPhone 12.

Новые устройства будут работать намного быстрее тех, что установлены в нынешних iPhone и iPad, отмечают источники агентства. Их создаст тайваньская компания TSMC, которая поставляет Apple однокристальные системы с 2016 года. Новые чипы будут пятинанометровыми — такого же размера, как и те, которые Apple планирует использовать в новых iPhone и iPad Pro, заявил один из собеседников.

В Apple, Intel и TSMC от комментариев агентству отказались.

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Фото: apple.com

О том, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и использовать в своих компьютерах Mac оригинальные чипы, источники Bloomberg сообщили в апреле 2018 года. По их словам, проект с кодовым названием Kalamata является лишь частью более масштабной стратегии. Она направлена на то, чтобы вся продукция Apple, в том числе Mac, iPhone и iPad, работала похожим образом и легко взаимодействовала друг с другом, отмечали источники.

Сейчас на процессорах от Apple уже работают все iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Чипы Intel компания использует в своих компьютерах с 2005 года.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Apple, Mac, Intel
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