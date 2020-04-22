Закрытие храмов увеличило телеаудиторию пасхальной службы на 81%

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Исследовательская компания Mediascope представила данные об аудитории прямой трансляции пасхального богослужения, которая проходила в ночь с 18 на 19 апреля в храме Христа Спасителя и которую показывали «Первый канал», НТВ и «Спас». На всех трех каналах службу посмотрели 2,9 млн россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом число зрителей увеличилось на 81%: тогда за пасхальной службой по ТВ следили 1,6 млн человек.

Компания уточняет, что при подсчетах не учитывался просмотр телевизора на дачах.

В этом году Русская православная церковь рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов на Пасху из-за распространения коронавирусной инфекции и ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по центральным каналам. Однако договориться о закрытии храмов для посещения прихожан удалось только в 42 из 85 регионов России. Пасхальные службы в этих регионах проходили с участием только священнослужителей и волонтеров. В остальных 43 храмы на Пасху были открыты для свободного посещения.

В 2019 году в пасхальных богослужениях, которые проходили в ночь с 27 на 28 апреля, приняли участие более 4,3 млн россиян, сообщило МВД. В этом году министерство не предоставило сведений, сколько человек посетило храмы на Пасху.