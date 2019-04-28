МВД назвало число отпраздновавших Пасху россиян

В праздновании Пасхи в ночь на 28 апреля приняли участие более 4,3 млн россиян по всей стране, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, праздник отмечали в 7,4 тыс. населенных пунктов.

Всего в православных храмах, монастырях и церквях прошло около 12 тыс. литургий,богослужений и крестных ходов, посвященных Пасхе.

Как отметила Волк, безопасность на религиозных мероприятиях обеспечивали более 52,3 тыс. сотрудников полиции по всей стране. В охране общественного порядка также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных предприятий.