Москвичи в самоизоляции увеличили время просмотра ТВ на 29%

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Исследовательская компания Mediascope проанализировала, как москвичи смотрели телевизор 30–31 марта, после объявления нерабочей недели президентом России Владимиром Путиным и режима всеобщей домашней самоизоляции мэром столицы Сергеем Собяниным.

В понедельник—вторник жители столицы старше четырех лет стали смотреть телевизор на 29% дольше по сравнению с двумя первыми днями предыдущих недель в марте. В отдельных возрастных группах время, проведенное у телевизора, увеличилось еще больше. Зрители в возрасте 4–11 лет стали смотреть ТВ на 45% больше, 12–17 лет — на 33%, 18–24 лет — на 65%, 25–34 лет — на 36%, 35–44 лет — на 47%, в возрасте 45–54 лет — на 49%.

Среднее время просмотра в Москве увеличилось до 4 часов 11 минут, уточняет Mediascope. Это беспрецедентный рост за последние несколько лет, констатирует исполнительный директор компании Ксения Ачкасова. По ее словам, аналогичный рост просмотра ТВ, по предварительным данным, наблюдается по всей России: телеаудитория продолжит расти в регионах, где вслед за столицей вводят повышенные меры самоизоляции и все больше людей остается дома.

С 30 марта 2020 года, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы. Аналогичные меры приняты и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Предусмотрен ряд ситуаций, при которых москвичи и жители Подмосковья могут выйти из самоизоляции, однако их передвижение по городу будет контролировать специальная система, которая пока находится в разработке, как и система штрафов за нарушение самоизоляции.