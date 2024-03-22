Госкомиссия разрешила новый пуск «Союза» после отмененного

Госкомиссия разрешила запустить «Союз МС-25» 23 марта. Вчера днем запуск аппарата отменили в последний момент. На МКС должны полететь космонавты из России и Белоруссии и американская астронавт

Корабль «Союз МС-25» (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Госкомиссия разрешила запуск космического корабля «Союз МС-25» 23 марта, об этом сообщил «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

«На заседании рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения», — уточнили там.

На борту космического корабля будут россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Аппарат доберется до Международной космической станции (МКС) по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 25 марта в 18:10 мск.

Новицкий и Василевская, а также американская астронавт Лорал О'Хара (сейчас на МКС) вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» 6 апреля, а не 2 апреля, как планировалось изначально.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил вчера вечером, что аппарат повторно запустят 23 марта.

Пуск корабля «Союз МС-25» на космодроме Байконур, который должен был состояться вчера в 16:21 мск, отменили в последний момент. На борту находились Новицкий, Василевская и Дайсон. В ходе трансляции, которую вел «Роскосмос», было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска.

Борисов объяснил отмену падением напряжения химического источника тока. Эксперты отметили, что отмена пуска ракеты автоматикой непосредственно перед зажиганием 21 марта произошла в России впервые в истории пилотируемой космонавтики. В феврале 2023 года запуск Crew Dragon 6 от SpaceX также переносили из-за проблем с наземными системами.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Для Новицкого — Героя России — грядущий полет будет четвертым. Всего он провел на околоземной орбите 531 сутки 6 часов 58 минут. Космонавт три раза выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.

Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей самолетов Boeing и Embraer. Она обошла 3 тыс. других претенденток в рамках отбора для полета в космос. Она станет первой гражданкой Белоруссии в космосе и первым космонавтом в новейшей истории своей страны.

Дайсон — доктор наук (PhD) в области химии, занималась научными работами в области химии атмосферы. Американка была зачислена кандидатом в астронавты НАСА еще в 1988 году. Свой первый полет она совершила в 2010 году.