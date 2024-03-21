Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного запуска «Союза»

Борисов: «Союз МС-25» повторно запустят к МКС в субботу, 23 марта

Космический корабль «Союз МС-25» (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Космический аппарат «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем повторно запустят к Международной космической станции в субботу, 23 марта, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Запуск «Союза МС-25» перенесен на субботу, 23 марта, состоится в 15:36», — уточнил Борисов (цитата по ТАСС).

21 марта к МКС должны были запустить космический корабль «Союз МС-25». На его борту россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

Однако менее чем за минуту до старта запуск корабля отменили — прозвучала автоматическая команда на отмену пуска. По словам главы «Роскосмоса», запуск отменили из-за падения напряжения химического источника тока.

Марина Василевская станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны. Она работает бортпроводником-инструктором авиакомпании «Белавиа».

Новицкий полетит на МКС в четвертый раз. Трейси Дайсон — доктор наук (PhD) в области химии, занималась научными работами в области химии атмосферы, первый полет в космос совершила в 2010 году.