Глава «Роскосмоса» назвал дату повторного запуска «Союза»
Космический аппарат «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем повторно запустят к Международной космической станции в субботу, 23 марта, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Запуск «Союза МС-25» перенесен на субботу, 23 марта, состоится в 15:36», — уточнил Борисов (цитата по ТАСС).
21 марта к МКС должны были запустить космический корабль «Союз МС-25». На его борту россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
Однако менее чем за минуту до старта запуск корабля отменили — прозвучала автоматическая команда на отмену пуска. По словам главы «Роскосмоса», запуск отменили из-за падения напряжения химического источника тока.
Марина Василевская станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны. Она работает бортпроводником-инструктором авиакомпании «Белавиа».
Новицкий полетит на МКС в четвертый раз. Трейси Дайсон — доктор наук (PhD) в области химии, занималась научными работами в области химии атмосферы, первый полет в космос совершила в 2010 году.
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