NASA перенесло запуск к МКС миссии с российским космонавтом

Falcon 9 (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в котором должен был лететь российский космонавт Андрей Федяев. Об этом говорится в заявлении NASA.

«NASA и SpaceX отменили запуск миссии SpaceX Crew-6 к Международной космической станции в понедельник из-за проблемы с наземными системами. Команды миссии решили остаться на Земле, чтобы расследовать проблему, не позволяющую подтвердить полную нагрузку источника зажигания для двигателей первой ступени», — сообщило аэрокосмическое управление.

SpaceX выгрузила топливо из Falcon 9, а астронавты покинули космический корабль. И он, и ракета находятся в безопасной конфигурации, уточнило NASA.

Теперь ракету планируется запустить в 0:34 2 марта по североамериканскому восточному времени (8:34 мск). Еще одна возможность запуска была 28 февраля, но NASA и Space X не будут проводить его в этот день из-за неблагоприятных погодных условий.

В состав экипажа Crew-6 входит космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. Помимо него, в экипаж входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

26 февраля российский космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», пристыковался к МКС. В декабре на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости.

Возможное возвращение Прокопьева и Петелина с МКС на Землю на корабле Crew Dragon в «Роскосмосе» назвали рискованным. Госкорпорация отказалась от этого варианта.