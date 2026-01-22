SCMP узнал, как китайские спутники выматывают аппараты Starlink в космосе

Спутники Starlink за год почти 150 тыс. раз уклонились от других аппаратов и космического мусора - это расходует топливо и сокращает срок службы спутников. Больше всего маневров совершается из-за китайских космических аппаратов

Ракета SpaceX Falcon 9 с полезным грузом из 22 спутников Starlink (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Спутники системы Starlink в прошлом году выполнили почти 150 тыс. маневров уклонения из-за китайских спутников и космического мусора, пишет South China Morning Post со ссылкой на отчет компании SpaceX, поданный в Федеральную комиссию по связи (FCC) США.

Согласно документу, в период с 1 июня по 30 ноября 2025 года спутники Starlink совершили 148 696 маневров в космосе по предотвращению столкновений. Значительная часть из них была связана с объектами китайского происхождения, следует из отчета. Крупнейшим источником угрозы SpaceX называет китайский экспериментальный спутник Honghu-2, принадлежащий компании Hongqing Technology. На него одного пришлось 1 143 маневра уклонения. Аппарат был выведен на орбиту в декабре 2023 года с помощью ракеты Zhuque-2 Y-3 компании LandSpace.

Всего среди 20 наиболее опасных объектов на орбите, из-за которых спутникам Starlink приходилось менять траекторию, семь были связаны с Китаем. На них пришлось в общей сложности 3 732 маневра, следует из документа.

В SpaceX отмечают, что подобные маневры расходуют топливо и сокращают срок службы спутников. Ситуация осложняется ростом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых «мегасозвездий».

Спутниковые мегасозвездия — это огромные группировки из тысяч искусственных спутников на низкой околоземной орбите, создаваемые для обеспечения глобального интернета

В космосе по состоянию на конец 2025 года находились более 10 тыс. спутников Starlink. SpaceX запускает аппараты партиями в десятки штук. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников с возможным последующим увеличением до 42 тыс. аппаратов.

В декабре The Washington Post писал об «орбитальном бое» спутников США и Китая. На фоне растущей технологической конкуренции между странами усиливается и напряженность в космосе и взаимные орбитальные маневры спутников стали очень распространенными, говорится в статье. По словам военных аналитиков, большинство «боев» в космосе представляет собой обычный шпионаж.

Замглавы Командования космических операций США Майкл Гетлейн до этого объявлял, что китайские спутники отработали боевые маневры на околоземной орбите. Разрыв в космических возможностях между США и их ближайшими конкурентами в космосе сокращается, пришел к выводу генерал.

Пекином разработана система игр по боям в космосе, способная моделировать и предсказывать процесс боевых действий, писало в конце 2023-го издание SCMP. По словам разработчиков, система уже доказала свою эффективность во время засекреченной космической миссии.

Российская сторона в желании милитаризировать космическое пространство обвиняет Запад. В «Роскосмосе» считают, что космос необходимо сохранить «свободным от оружия и конфликтов».