Глава «Роскосмоса» заявил о желании Запада сделать из космоса арену боев

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Ряд западных стран пытается превратить космос в поле боя, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече глав космических агентств стран — участниц БРИКС. Слова Борисова приводит агентство ТАСС.

«Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий. Необходимо сохранить космос свободным от оружия и конфликтов», — сказал глава «Роскосмоса». Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

В апреле Москва наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Авторы документа отказались включать в него предложенную Россией и Китаем поправку. Она заключалась в запрете на использование любого оружия в космосе.

По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, Россия 16 мая запустила в космос спутник, который может атаковать другие аппараты на околоземной орбите. По оценке американских военных, это устройство — противокосмическое оружие, способное бить по другим спутникам на низкой околоземной орбите. Райдер уточнил, что на этой орбите находятся правительственные спутники США.

Российское Минобороны сообщило о запуске с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту, не уточнив, какими именно.