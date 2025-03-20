США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Китай и другие конкуренты могут со временем догнать и перегнать США по военному потенциалу в космосе, предупредил генерал Гетлейн. Он пояснил, что в 2024 году китайские спутники синхронно отрабатывали маневры на случай конфликта

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Китайские спутники отработали боевые маневры на околоземной орбите, в них приняли участие пять спутников, заявил замглавы Командования космических операций США генерал Майкл Гетлейн, передает DefenceOne.

Он уточнил, что космические аппараты синхронно и подконтрольно маневрировали. «Это то, что мы называем воздушным боем в космосе. Они от одного спутника к другому отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических орбитальных операций», — пояснил Гетлейн.

Разрыв в космических возможностях между США и их ближайшими конкурентами в космосе сокращается, делает вывод генерал. По его словам, прежде «этот разрыв в возможностях был огромным», и теперь Вашингтону необходимо изменить подход к космосу, иначе разрыв сократится еще больше, и даже со временем может стать «не в нашу пользу».

В ведомстве позднее уточнили, что китайские учения заметили в 2024 году, в них приняли участие три спутника Shiyan-24 C и два Shijian-605 A и B. Предполагается, что два последних аппарата созданы для радиотехнической разведки.

Китай добился значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», предполагает американская разведка. Ее аналитики ожидают, что Пекин будет применять эти возможности при любом конфликте вокруг Тайваня. В отношении российской космической программы разведка США заключила, что она, «скорее всего, сократится в течение следующего десятилетия» из-за санкций, конкуренции со SpaceX и другими глобальными игроками.

Пекином разработана система игр по боям в космосе, способная моделировать и предсказывать процесс боевых действий, обращало внимание в конце 2023 года издание South China Morning Post. По словам разработчиков, система уже доказала свою эффективность во время засекреченной космической миссии.

Российская сторона в желании милитаризировать космическое пространство обвиняет Запад — об этом заявлял прошлой весной тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Необходимо сохранить космос свободным от оружия и конфликтов», — сказал он.