Китай второй раз успешно запустил ракету, работающую на метане

Ракета-носитель Zhuque 2 Y-3, разработанная частной компанией LandSpace, была успешно запущена с космодрома Цзюцюань и вывела на орбиту три спутника

Китай вновь успешно запустил ракету, работающую на метане. 9 декабря ракета-носитель Zhuque 2 Y-3, разработанная частной компанией LandSpace, была запущена с космодрома Цзюцюань, сообщается на сайте компании.

Она вывела на солнечно-синхронную орбиту высотой 460 км три спутника — Honghu, Honghu 2, and TY-33. Для ракет Zhuque 2 этот полет стал третьим по счету. Xinhua отмечает, что это первая китайская коммерческая ракета-носитель на жидком топливе, которая выполнила несколько успешных запусков подряд.

Zhuque 2 — первая среднетяжелая китайская ракета с жидкостным двигателем, в качестве топлива используется смесь жидкого кислорода и жидкого метана. Ракета создана компанией LandSpace. Она занимается разработкой ракет для коммерческих запусков. Высота Zhuque 2 — 49,5 м, диаметр — 3,35 м, взлетная масса — примерно 220 т, взлетная тяга — около 268 т. Ракета может доставлять на орбиту 1,5 т груза.

Ракета Zhuque-2 Yao-2 в прошлый раз была запущена 12 июля этого года, став первой в мире ракетой на жидком кислороде и метане, успешно выведенной на орбиту. До этого, в декабре 2022 года, попытка запуска Zhuque-2 Yao-2 потерпела неудачу.

В ноябре компания Илона Маска SpaceX провела второй неудачный пуск ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Ракета взорвалась после пуска, при этом двигатели корабля продолжали работать еще несколько минут, сообщили в компании.