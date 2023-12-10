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Технологии и медиа ,  
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Китай второй раз успешно запустил ракету, работающую на метане

Китай вновь успешно запустил ракету, работающую на метане и жидком кислороде
Ракета-носитель Zhuque 2 Y-3, разработанная частной компанией LandSpace, была успешно запущена с космодрома Цзюцюань и вывела на орбиту три спутника

Китай вновь успешно запустил ракету, работающую на метане. 9 декабря ракета-носитель Zhuque 2 Y-3, разработанная частной компанией LandSpace, была запущена с космодрома Цзюцюань, сообщается на сайте компании.

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Она вывела на солнечно-синхронную орбиту высотой 460 км три спутника — Honghu, Honghu 2, and TY-33. Для ракет Zhuque 2 этот полет стал третьим по счету. Xinhua отмечает, что это первая китайская коммерческая ракета-носитель на жидком топливе, которая выполнила несколько успешных запусков подряд.

Zhuque 2 — первая среднетяжелая китайская ракета с жидкостным двигателем, в качестве топлива используется смесь жидкого кислорода и жидкого метана. Ракета создана компанией LandSpace. Она занимается разработкой ракет для коммерческих запусков.

Высота Zhuque 2 — 49,5 м, диаметр — 3,35 м, взлетная масса — примерно 220 т, взлетная тяга — около 268 т.

Ракета может доставлять на орбиту 1,5 т груза.

Ракета Zhuque-2 Yao-2 в прошлый раз была запущена 12 июля этого года, став первой в мире ракетой на жидком кислороде и метане, успешно выведенной на орбиту. До этого, в декабре 2022 года, попытка запуска Zhuque-2 Yao-2 потерпела неудачу.

В ноябре компания Илона Маска SpaceX провела второй неудачный пуск ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Ракета взорвалась после пуска, при этом двигатели корабля продолжали работать еще несколько минут, сообщили в компании.

Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Корабль Starship предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос.

Испытания с ракетой Super Heavy и кораблем Starship проходят несколько лет. Первый запуск в апреле закончился взрывом, но тогда он произошел через несколько минут после старта, а сейчас полет, как отмечает CNN, продлился гораздо дольше.

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Теги
Елена Чернышова
Китай ракета-носитель

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