В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

Китайская армия будет отрабатывать бои в космической среде с помощью специально разработанной системы, она уже доказала свою эффективность, сообщили ученые. Разведка США ранее отмечала интенсивную активность Китая в этой сфере

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Китайские военные ученые разработали систему игр по боям в космосе, способную моделировать и предсказывать процесс боевых действий. Разработку осуществили в китайском Национальным университете оборонных технологий, пишет South China Morning Post.

Издание ссылается на статью команды ученых под руководством Чжан Цзиня, опубликованную в октября в китайском журнале National Defense Technology. По словам разработчиков, система уже доказала свою эффективность во время засекреченной космической миссии.

Конфликт в космосе затронет всю спутниковую инфраструктуру и наземные системы, которые их обслуживают, включая пусковые площадки для ракет и крупные радиолокационные станции, описала столкновение команда ученых. Самолеты и корабли потеряют возможность ориентации в пространстве по спутникам, «в городах будет хаос, а отдаленные поселения будут отрезаны от мира», пересказывает SCMP отчет ученых: обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью, оставшиеся на орбите части «потенциально запрут нас навсегда в пределах нашей планеты».

«Действия, предпринимаемые непосредственно против спутников, рассматриваются некоторыми как равносильные разжиганию ядерной войны», — сказано в статье.

Система помогла отобрать 400 курсантов для формирования 70 команд, которые приняли участие в двухмесячных соревнованиях. Как рассказали участники, тренировки не только подготовили их к бою, но и дали возможность научиться владению оружием, о котором они прежде только читали в учебниках или технической документации.

Согласно оценке американской разведки, Китай достиг значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», и будет применять полученные возможности при любом конфликте вокруг Тайваня, сообщала The Washington Post. В отношении российской космической программы разведка США заключила, что она, «скорее всего, сократится в течение следующего десятилетия» из-за санкций, конкуренции со SpaceX и глобальной конкуренции.

Китай удвоил количество своих спутников с 2019 года, заявил этой весной американский министр ВВС Фрэнк Кендалл. Сейчас их насчитывается более 700, из них около 250 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки.