Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Суд отказался вернуть Parler в веб-хостинге Amazon Технологии и медиа, 00:51 В Белом доме подтвердили планы продлить СНВ-3 на пять лет Политика, 00:39 Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 00:27 Посольство России в Албании ответило на обвинения в адрес дипломата Политика, 00:12 Операторы попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19 Технологии и медиа, 00:00 Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать России Ахмеда Закаева Политика, 21 янв, 23:50 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 21 янв, 23:39 Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19 Общество, 21 янв, 23:27 Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19 Политика, 21 янв, 23:09 США введут карантин для всех приезжающих в страну Общество, 21 янв, 23:05 Как Элеонора Севенард вошла в число популярных солисток Большого театра РБК Cтиль и Louis Vuitton, 21 янв, 23:00 Ретейлеры не увидели нужды в расширении фиксированных цен на продукты Бизнес, 21 янв, 22:58 Первый президент Украины пообещал России много «разнообразных санкций» Политика, 21 янв, 22:46 WP сообщила о нежелании Байдена «перезагружать» отношения с Москвой Политика, 21 янв, 22:40
Технологии и медиа ,  
0 

Операторы попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19

Заново запустить систему мониторинга по геоданным о заболевших COVID-19 или контактировавших с ними планируют «в сжатые сроки» в пяти регионах России. За передачу этих данных операторы теперь просят у правительства компенсацию.
Фото: Cindy Ord / Getty Images
Фото: Cindy Ord / Getty Images

Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Об этом говорится в письме министру от Анны Серебряниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» (занимается развитием одноименной нацпрограммы). Письмо она отправила 21 декабря (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рабочей группы).

Из письма следует, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи (каким — в письме не уточняется) возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными. Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — республике Бурятия и Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, в перечисленных регионах с 3 декабря к текущему моменту общее число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,4 — 1,6 раз.

Но, как указала Анна Серебряникова, возобновление передачи данных в систему мониторинга «связано с дополнительными издержками», поскольку для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации. «Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — указала она. Как утверждают источники РБК, раньше операторы не получали компенсаций за передачу сведений. На какую компенсацию рассчитывают операторы, в письме не указано. Но, при этом, указаны возможные источники финансирования — из резервного фонда правительства или средств федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Минкомсвязь разработала правила отслеживания контактов больных COVID-19
Технологии и медиа
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев. Также поступили представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Однако источники РБК в двух мобильных операторах сказали, что ответ на это обращения они пока не получили. Один из собеседников подчеркнул, что суммарные расходы операторов на регулярную выгрузку данных о передвижении граждан, больных коронавирусом или контактировавших с ними, будут составлять десятки миллионов рублей в месяц. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, речь может идти и о «десятках миллионов рублей в месяц на каждого оператора в каждом регионе России», поскольку контроль не проводится полностью автоматически, операторам придется выделять специальных людей, которые будут мониторить ситуацию.

Представитель Минцифры сообщил, что решение о возобновлении использования их Системы ситуационного центра, в которую загружаются данные геолокации абонентских устройств, принимали сами перечисленные в письме регионы. Он напомнил, что система была создана еще в первую волну распространения коронавируса, но временно не использовалась, когда заболеваемость пошла на спад (когда именно это произошло — он не уточнил). «Затраты операторов на работу с системой не являются существенными, — настаивает представитель Минцифры. — Все необходимое программное обеспечение было разработано ранее, к работе с системой привлекаются несколько сотрудников операторов связи не на полный рабочий день. Вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом». Он также подчеркнул, что операторы не представляли в Минцифры какие-либо расчеты по затратам.

РБК направил запрос в администрации перечисленных в письме регионов.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Как власти пытались следить за больными

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания перемещений граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Она работает на основе данных операторов связи о геолокации мобильных телефонов граждан, должна оповещать о контакте с заболевшим человеком и уведомлять о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Как рассказывал в апреле прошлого года Шадаев, для ее работы власти запрашивают данные мобильных номеров пострадавших, а также даты их госпитализации или постановки на карантин. Затем по соглашению с операторами им передаются эти данные для отслеживания фактического выполнения условий карантина. При нарушении режима самоизоляции гражданину приходит соответствующее СМС, а при регулярном нарушении информация передается в правоохранительные органы. Из проекта приказа Минцифры следовало, что искать граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом, будут специальные алгоритмы, которые с помощью геоданных будут определять тех, кто находился в том же месте, что и больной за последние две недели. Однако этот документ до сих пор не принят.

Законна ли передача данных

Серебряникова в письме Шадаеву указала, что операторы могут предоставлять данные о передвижении абонентов только с согласия самих граждан (за исключением случаев, предусмотренных законом), поскольку сведения о местоположении абонентского оборудования считается информацией с ограниченным доступом. Чтобы не нарушать это требование, операторы могли бы собирать эти согласия с абонентов, предложила она.

КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Представитель Минцифры настаивает, что раз в системе хранятся обезличенные данные, это позволяет соблюсти нормы закона «О персональных данных». Он напомнил, что в марте прошлого года министерство запросило позицию Роскомнадзора по этому вопросу, и ведомство ответило, что номера телефонов являются персональными данными исключительно в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей отнести его к конкретному физлицу. «Нарушителям предписаний о соблюдении самоизоляции направляется СМС с напоминанием о необходимости соблюдать режим. Никакие персональные данные не передаются и не раскрываются», — говорит представитель министерства.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов пояснил, что закон неоднозначно трактует вопрос сбора данных о передвижении граждан. Операторы могут без согласия абонентов собирать информацию об их движении «в массе, формируя таким образом базу обезличенных, не относящихся ни к кому из абонентов конкретно, данных», но передача данных о передвижении конкретных лиц без их согласия нарушает законные права и интересы граждан. При этом он усомнился в эффективности добровольного получения согласия на передачу таких данных. «Скорее всего, далеко не все абоненты такое согласие на контроль над их перемещениями готовы дать», — заключил Горбунов.

У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам заместителя председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александра Савельева, в российской судебной практике уже есть дела, где суд и Роскомнадзор распространяли нормы о тайне связи и персональных данных в том числе на обезличенные данные, «так что подобного рода практика сопряжена с рисками для операторов».

По словам зампредседателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александра Савельева, в идеале должен быть специальный федеральный закон, который бы детально регулировал порядок, условия предоставления информации о передвижении граждан, а также гарантировал их права — порядок удаления такой информации, оперативной корректировки неточных данных и пр.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Владислав Скобелев
При участии
Анастасия Скрынникова, Елизавета Ламова
коронавирус операторы связи Минцифры геолокация
Материалы по теме
В России отследят контактирующих с больными COVID-19 по сотовой связи
Общество
В Минкомсвязи заявили об отсутствии нарушений при слежке за заразившимися
Общество
В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter