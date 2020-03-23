В России отследят контактирующих с больными COVID-19 по сотовой связи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян по данным операторов сотовой связи. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно сообщению, отслеживание будет проходить «на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица».

Министерство должно предусмотреть оповещение россиян о факте контакта с больным лицом при помощи рассылки сообщений. Предложения по реализации данных мер ведомство должно представить не позднее 27 марта.

Глава правительства России заявил, что принятые в стране меры по предупреждению распространения коронавируса позволили выиграть время на подготовку врачей к борьбе с вирусом. По его словам, ситуация с COVID-19 в России развивается не так стремительно, как в Европе.