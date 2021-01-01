КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии

КС не увидел противоречий между запретом покидать жилище при пандемии и Конституцией. При этом судьи указали, что наказание за такое правонарушение не должно быть одинаковым для всех

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Конституционный суд признал законным постановление губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности. Оспаривал его в Протвинском городском суде житель Подмосковья. Последний посчитал, что принимаемые региональные меры по ограничению свободы передвижения противоречат Конституции.

Пожаловаться в суд истец решил в связи с тем, что 24 апреля его задержали полицейские. Они посчитали, что он нарушил постановление губернатора, поскольку находился в общественном месте и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6, следует из материалов суда.

Дело направили в городской суд, однако после обращения гражданина в Конституционный суд рассмотрение его дела было приостановлено.

В результате Конституционный суд пришел к выводу, что пункт постановления губернатора Московской области, в соответствии с которыми граждан обязали не покидать место проживания (пребывания) без экстренной необходимости, не противоречит Конституции. «Установление этого положения было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), вводимые меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств», — говорится в постановлении.