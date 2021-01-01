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Пандемия коронавируса ,  
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КС признал законным ограничение передвижения во время пандемии

КС не увидел противоречий между запретом покидать жилище при пандемии и Конституцией. При этом судьи указали, что наказание за такое правонарушение не должно быть одинаковым для всех
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Конституционный суд признал законным постановление губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности. Оспаривал его в Протвинском городском суде житель Подмосковья. Последний посчитал, что принимаемые региональные меры по ограничению свободы передвижения противоречат Конституции.

Пожаловаться в суд истец решил в связи с тем, что 24 апреля его задержали полицейские. Они посчитали, что он нарушил постановление губернатора, поскольку находился в общественном месте и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6, следует из материалов суда.

Дело направили в городской суд, однако после обращения гражданина в Конституционный суд рассмотрение его дела было приостановлено.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В результате Конституционный суд пришел к выводу, что пункт постановления губернатора Московской области, в соответствии с которыми граждан обязали не покидать место проживания (пребывания) без экстренной необходимости, не противоречит Конституции. «Установление этого положения было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), вводимые меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств», — говорится в постановлении.

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При этом в Конституционном суде отметили, что приведенные в постановлении губернатора исключения о запрете для граждан покидать место проживания «не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица к административной ответственности». Там отметили, что «правоприменительные органы, в том числе суды, вправе учесть и другие обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин, по которым гражданин был вынужден покинуть место своего проживания (пребывания)». Речь идет об учете причин и условий совершения правонарушения, а также причиненного вреда.

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«Применение одинаковых мер ответственности за различные по степени опасности административные правонарушения без надлежащего учета характеризующих виновное лицо обстоятельств, имеющих объективное и разумное обоснование, противоречит конституционному запрету дискриминации», — говорится в постановлении.

«Наложение предусмотренного законом административного наказания при определенных обстоятельствах может противоречить целям административной ответственности и приводить к чрезмерному ограничению конституционных прав и свобод», — указали в Конституционном суде.

Автор
Артем Филипенок
Конституционный суд коронавирус
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