У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

Вся информация будет использоваться в обезличенном виде, обещают в Сбербанке. У банка, по собственным данным, 96,9 млн активных частных и 2,6 млн активных корпоративных клиентов, банкоматная сеть насчитывает 51,6 тыс. устройств, а эквайринговая — 2,2 млн POS-терминалов.

В конце сентября Сбербанк представил новый бренд «Сбер», объединивший как банк, так и компании, входящие в его экосистему. Как заявлял первый зампред Сбербанка Лев Хасис, «в долгосрочном обозримом будущем» 20–30% доходов банка должны составлять доходы от небанковских продуктов и сервисов.

Конкуренты

Сотовые операторы анализируют данные о перемещении своих абонентов и делают на основе них аналитику для различных заказчиков уже несколько лет. Например, данные о передвижении с 2015 года у них покупают власти Москвы. За четыре года департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил на закупку этих данных 516 млн руб., писали «Ведомости». Чиновники используют информацию для развития городской инфраструктуры: к примеру, с помощью данных можно узнать, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи. Если накладывать маршруты абонентов на карту города, становится заметно, как растет нагрузка на автомобильные, железные дороги и метро.

Руководитель по развитию больших данных «Билайн Бизнес» (бренд «ВымпелКома») Евгений Несвижский рассказал РБК, что компания предоставляет аналитику для бизнес-клиентов с 2015 года. «Агрегированные обезличенные данные о нахождении групп людей в рабочее и ночное время, динамике человекопотока в течение всего дня, а также местах концентрации целевой аудитории позволяют бизнесу принимать взвешенные решения об открытии новых объектов торговли, услуг, отделений банков и др., а госсектору — улучшать транспортную инфраструктуру, развивать туризм и решать другие социальные задачи», — рассказал Несвижский. Для сетевого ретейла с помощью сервиса можно спрогнозировать величину среднего чека, оборота, числа посетителей в любой точке города, что повышает предсказуемость получения нужного результата при открытии торговой точки, добавляет представитель «ВымпелКома». По словам представителя МТС, компания несколько лет инвестирует в создание собственных решений на рынке геоаналитических инструментов и на текущий момент имеет портфель продуктов, нацеленных на разные целевые аудитории.

Собственный сервис геоаналитики для бизнеса есть и у Mail.ru Group. Он анализирует большие данные в том числе из открытых источников и предсказывает различные бизнес-показатели, которые помогают компаниям оценивать потенциал локаций и на их основе принимать решение о развитии сети, говорит представитель компании. «Сервис умеет описывать агрегированный портрет аудитории, оценивать привлекательность регионов с точки зрения туризма, искать возможности для увеличения туристических потоков. Помогает застройщикам и службам городского планирования лучше понять потребности жильцов в объемах и качестве жилья, а также актуализировать планы по развитию объектов социальной инфраструктуры», — рассказал он.

Перспективы

Сбербанк планирует занять 10% рынка потребительской аналитики через два года. Зарабатывать на оказываемой услуге он будет с помощью подписок на сервис и путем предоставления индивидуальной экспертизы.

По оценке iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка сервисов геоаналитики в России превысил 800 млн руб., что почти на 30% больше, чем за год до того. В 2020 году, по предварительному прогнозу, показатель приблизится к 850 млн руб. Сейчас на этом рынке работает лишь несколько десятков игроков. Основными потребителями услуги являются федеральные ретейлеры, банки и финансовые организации, а также госсектор. Более 80% рынка по объему выручки (~660 млн руб.) контролируют мобильные операторы и их родственные и партнерские структуры. Остальной объем формируют мелкие игроки, консультанты и их подразделения, специальные агентства, занимающиеся замерами пешеходного трафика.

Услуги по анализу аудиторий с геоаналитикой при использовании комплекса источников стоят недешево — сотни тысяч рублей — и доступны преимущественно крупному бизнесу, говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Сервисы анализа геоданных от сотовых операторов гораздо доступнее — от нескольких десятков тысяч рублей, но не обеспечивают необходимого уровня полноты данных. Какие-то компании могут анализировать данные от сотовых операторов о передвижении людей, однако этих данных недостаточно для полной картины, неизвестно, что за люди проходят и что они покупают. Именно здесь у Сбербанка есть возможность удачно зайти на рынок, так как компания обладает масштабными данными о платежах россиян как лидер по эквайрингу и банковскому обслуживанию», — говорит Бурмистров.

При этом директор по стратегическим технологиям Dentsu Russia Юрий Лысенко указал, что с учетом пандемии и постпандемических изменений в привычках потребителей использование качественного источника данных о маршрутах аудитории и расположении точек конкурентов вновь становится актуальным. «Это позволит бизнесам находить новые точки роста: точнее определять направления развития, анализировать прибыльность в отдельных районах города и т.д.», — говорит Лысенко. Связка транзакционных данных и геосервисов экосистемы Сбербанка при правильной настройке выглядит перспективнее данных сотовых операторов и онлайн-касс, считает он.

Однако, по мнению директора по технологиям Media Direction Group и вице-президента IAB Russia Александра Папкова, данные операторов сотовой связи, скорее всего, «являются более полными, потому что содержат не только информацию о том, где непосредственно осуществлена транзакция, но и позволяют сформировать карту геопозиционирования пользователя вне зависимости от совершения покупок». То есть операторы могут оценить концентрацию потребителей в локации, даже если в ней не совершаются транзакции.