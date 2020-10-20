Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 19 окт, 13:10
У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян Технологии и медиа, 06:00 Сенатор во Франции предложила признать Нагорный Карабах Политика, 05:58 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 05:48 Зеленский назвал условие введения жесткого карантина на Украине Общество, 05:46 Почти в половине регионов России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги Общество, 05:18 Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции Общество, 05:00 Мэрия Москвы захотела следить за пассажирами через смартфоны Общество, 04:52 Помпео потребовал от России прекратить безответственность из-за хакеров Политика, 04:28 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 04:26 Иммунолог назвал способы личной защиты от COVID-19 Общество, 03:57 Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии Общество, 03:43 Врачи оценили безопасность ношения маски при астме Общество, 03:00 Генералу СК предъявили окончательное обвинение за поджог дома губернатора Общество, 02:58 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 02:52
Технологии и медиа ,  
0 

У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

«Сбер» намерен связать данные о транзакциях россиян с их местоположением и продавать бизнесу и властям аналитику о том, как они передвигаются и тратят деньги. Это должно помочь в решениях об открытии магазинов и развитии городов
Сбербанк SBERP ₽193 +0,01% Купить
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк работает над пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей, рассказал РБК вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов. Сервис будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис 2ГИС, и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например где выгоднее разместить новый магазин.

Информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например, как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования, отметил Карташов: «Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу».

В августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС, с помощью которого собирался развивать картографическую платформу для совершенствования сервисов экосистемы и создания новых продуктов.

Новый сервис должен заработать в рамках платформы «СберАналитика», о запуске которой Сбербанк объявил 13 октября. Эта платформа будет продавать потребительскую экспертизу: информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории и т.д. Ключевые направления, на которые нацелена экспертиза, — госсектор, недвижимость, крупный и средний бизнес. Источниками данных являются:

  • наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц, которые охватывают 90% населения и 60% организаций;
  • транзакционная активность в терминалах Сбербанка по приему карт, которыми оснащены 70% торговых точек;
  • карты и банкоматы Сбербанка;
  • открытые данные, данные партнеров и «дочек» банка.

Вся информация будет использоваться в обезличенном виде, обещают в Сбербанке. У банка, по собственным данным, 96,9 млн активных частных и 2,6 млн активных корпоративных клиентов, банкоматная сеть насчитывает 51,6 тыс. устройств, а эквайринговая — 2,2 млн POS-терминалов.

В конце сентября Сбербанк представил новый бренд «Сбер», объединивший как банк, так и компании, входящие в его экосистему. Как заявлял первый зампред Сбербанка Лев Хасис, «в долгосрочном обозримом будущем» 20–30% доходов банка должны составлять доходы от небанковских продуктов и сервисов.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Конкуренты

Сотовые операторы анализируют данные о перемещении своих абонентов и делают на основе них аналитику для различных заказчиков уже несколько лет. Например, данные о передвижении с 2015 года у них покупают власти Москвы. За четыре года департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил на закупку этих данных 516 млн руб., писали «Ведомости». Чиновники используют информацию для развития городской инфраструктуры: к примеру, с помощью данных можно узнать, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи. Если накладывать маршруты абонентов на карту города, становится заметно, как растет нагрузка на автомобильные, железные дороги и метро.

Руководитель по развитию больших данных «Билайн Бизнес» (бренд «ВымпелКома») Евгений Несвижский рассказал РБК, что компания предоставляет аналитику для бизнес-клиентов с 2015 года. «Агрегированные обезличенные данные о нахождении групп людей в рабочее и ночное время, динамике человекопотока в течение всего дня, а также местах концентрации целевой аудитории позволяют бизнесу принимать взвешенные решения об открытии новых объектов торговли, услуг, отделений банков и др., а госсектору — улучшать транспортную инфраструктуру, развивать туризм и решать другие социальные задачи», — рассказал Несвижский. Для сетевого ретейла с помощью сервиса можно спрогнозировать величину среднего чека, оборота, числа посетителей в любой точке города, что повышает предсказуемость получения нужного результата при открытии торговой точки, добавляет представитель «ВымпелКома». По словам представителя МТС, компания несколько лет инвестирует в создание собственных решений на рынке геоаналитических инструментов и на текущий момент имеет портфель продуктов, нацеленных на разные целевые аудитории.

Собственный сервис геоаналитики для бизнеса есть и у Mail.ru Group. Он анализирует большие данные в том числе из открытых источников и предсказывает различные бизнес-показатели, которые помогают компаниям оценивать потенциал локаций и на их основе принимать решение о развитии сети, говорит представитель компании. «Сервис умеет описывать агрегированный портрет аудитории, оценивать привлекательность регионов с точки зрения туризма, искать возможности для увеличения туристических потоков. Помогает застройщикам и службам городского планирования лучше понять потребности жильцов в объемах и качестве жилья, а также актуализировать планы по развитию объектов социальной инфраструктуры», — рассказал он.

Перспективы

Сбербанк планирует занять 10% рынка потребительской аналитики через два года. Зарабатывать на оказываемой услуге он будет с помощью подписок на сервис и путем предоставления индивидуальной экспертизы.

По оценке iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка сервисов геоаналитики в России превысил 800 млн руб., что почти на 30% больше, чем за год до того. В 2020 году, по предварительному прогнозу, показатель приблизится к 850 млн руб. Сейчас на этом рынке работает лишь несколько десятков игроков. Основными потребителями услуги являются федеральные ретейлеры, банки и финансовые организации, а также госсектор. Более 80% рынка по объему выручки (~660 млн руб.) контролируют мобильные операторы и их родственные и партнерские структуры. Остальной объем формируют мелкие игроки, консультанты и их подразделения, специальные агентства, занимающиеся замерами пешеходного трафика.

Услуги по анализу аудиторий с геоаналитикой при использовании комплекса источников стоят недешево — сотни тысяч рублей — и доступны преимущественно крупному бизнесу, говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Сервисы анализа геоданных от сотовых операторов гораздо доступнее — от нескольких десятков тысяч рублей, но не обеспечивают необходимого уровня полноты данных. Какие-то компании могут анализировать данные от сотовых операторов о передвижении людей, однако этих данных недостаточно для полной картины, неизвестно, что за люди проходят и что они покупают. Именно здесь у Сбербанка есть возможность удачно зайти на рынок, так как компания обладает масштабными данными о платежах россиян как лидер по эквайрингу и банковскому обслуживанию», — говорит Бурмистров.

При этом директор по стратегическим технологиям Dentsu Russia Юрий Лысенко указал, что с учетом пандемии и постпандемических изменений в привычках потребителей использование качественного источника данных о маршрутах аудитории и расположении точек конкурентов вновь становится актуальным. «Это позволит бизнесам находить новые точки роста: точнее определять направления развития, анализировать прибыльность в отдельных районах города и т.д.», — говорит Лысенко. Связка транзакционных данных и геосервисов экосистемы Сбербанка при правильной настройке выглядит перспективнее данных сотовых операторов и онлайн-касс, считает он.

Однако, по мнению директора по технологиям Media Direction Group и вице-президента IAB Russia Александра Папкова, данные операторов сотовой связи, скорее всего, «являются более полными, потому что содержат не только информацию о том, где непосредственно осуществлена транзакция, но и позволяют сформировать карту геопозиционирования пользователя вне зависимости от совершения покупок». То есть операторы могут оценить концентрацию потребителей в локации, даже если в ней не совершаются транзакции.

Авторы
Анастасия Скрынникова, Евгения Чернышова, Елизавета Ефимович
Материалы по теме
Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества со звонком «из прокуратуры»
Финансы
В Сбербанке сменился куратор розничного бизнеса
Финансы
Из Сбербанка решил уйти отвечавший за запуск «Сбера» топ-менеджер
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter