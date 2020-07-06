Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19

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Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, за основу будут браться данные Минздрава о номере телефона заразившегося. Затем специальные алгоритмы составят список людей, которые находились в том же месте, что и больной, а также последние две недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи.

Этот перечень будет уточняться «с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода».

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», — говорится в проекте.