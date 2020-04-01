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В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса

В Минкомсвязи утверждают, что нововведение не будет нарушать закон о персональных данных. В системе будут лишь номера мобильных телефонов заболевших и их контактов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минкомсвязи подготовили систему, которая будет отслеживать носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали. Как сообщают «Ведомости», это следует из письма руководителям регионов, которое направил глава ведомства Максут Шадаев.

Сам министр в интервью агентству «РИА Новости» подтвердил, что в ведомстве действительно создают систему, которая будет основана на данных операторов сотовой связи. У них будут запрашивать данные номеров пострадавших и даты госпитализации или постановки на карантин.

«Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий карантина. Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующее СМС. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», — объяснил Шадаев.

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По данным «Ведомостей», вводить номера мобильных телефонов в систему будут уполномоченные чиновники в регионах. При этом нововведение позволит не нарушать законодательство о персональных данных, потому что в системе не будет имен и адресов пострадавших. Без этих дополнительных данных геолокация не позволит установить личность заболевших посторонним лицам.

Представитель Минкомсвязи подтвердил РБК создание на основе данных операторов системы отслеживания нарушений условий карантина и изоляции. Он также добавил, что в случае нарушения условий человеку на телефон придет соответствующее СМС, а при систематическом нарушении режима операторы будут передавать данные в правоохранительные органы.

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Представители «МегаФона», «ВымпелКома» и МТС воздержались от комментариев.

Накануне глава правительства Михаил Мишустин дал поручение Минкомсвязи и другим ведомствам поручение создать систему, с помощью которой жителям страны будут отправлять СМС с сообщением о нарушении ими условий карантина по коронавирусной инфекции. Такое предупреждение необходимо будет передавать и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

31 марта источники РБК сообщили, что для контроля за соблюдением режима изоляции будет использоваться усовершенствованная версия существующей в городе системы видеонаблюдения и распознавания лиц, включающая в себя камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Авторы: Артем Филипенок, Владислав Скобелев
При участии: Анастасия Скрынникова
Теги: Минкомсвязи
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