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В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера и мобильного приложения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса DownDetector. На портале отмечается более 200 жалоб на сбои в работе приложения. Сбои в работе Telegram отмечают и несколько корреспондентов РБК.

Большая часть пользователей жалуются на отсутствие работы мобильного приложения и отсутствие интернет-подключения. У них «бесконечно» грузится приложение, показывая невозможность подключиться к серверу, не открываются чаты.

В прошлый раз сбой в работе мессенджера произошел 30 июля. Тогда пользователи Telegram жаловались на проблемы с доступом к десктопной версии мессенджера. Большинство жалоб было связано с подключением, также пользователи сообщают о проблемах с приложением и входом.

12 августа в работе поисковика Google в России произошел сбой. Сервис по отслеживанию неполадок DownRadar на пике получил 533 жалобы от пользователей. При этом в других странах массовых жалоб на сбои не было. Как уточнял сервис GlobalCheck, поисковик имел нулевую доступность у мобильных операторов «МегаФон» и Tele2 при международном домене .com и 25% при российском домене .ru. Роскомнадзор подчеркивал, что не ограничивал работу Google в стране.

Теги
Telegram Messenger LLP сбой Telegram
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