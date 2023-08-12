Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России
В работе поисковика Google в России произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию неполадок DownRadar.
На пике сервис получил 533 жалобы на работу Google.
Как следует из данных другого сервиса, Downdetector, в других странах массовых жалоб на неполадки в работе Google нет.
По данным GlobalCheck, поисковик имеет нулевую доступность у мобильных операторов «МегаФон» и Tele2 при домене.com и 25% при российском домене.ru. Во втором случае проблемы наблюдаются также у «Билайна». При использовании VPN проблем с доступом к Google не наблюдается.
Что касается видеохостинга YouTube, которым владеет Google, то, по данным DownRadar, жалоб на доступ к нему меньше (33), а по данным GlobalCheck, он имеет стопроцентную доступность.
РБК направил запрос в пресс-службу Google в России, а также в Роскомнадзор.
30 июля пользователи сообщили о сбое в мессенджере Telegram. В частности, они пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии программы. Жалобы стали поступать после 18:00 мск, большинство из них было связано с подключением.