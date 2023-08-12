branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
ПСБ открыл новое отделение в Мариуполе Пресс-релиз, 18:54
Минобороны сообщило об отражении атаки дрона в Белгородской области Политика, 18:47
Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов Финансы, 18:32
Дзюба оскорбил журналиста после матча чемпионата России Спорт, 18:17
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России Технологии и медиа, 18:12
В очередях на Крымском мосту скопилось почти 1300 машин Политика, 17:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
A Haber узнал новые сроки возможной встречи Путина и Эрдогана Политика, 17:42
Белорусские десантники завершили подготовку с участием ЧВК «Вагнер» Политика, 17:34
Фигуристка Алена Косторная вышла замуж Спорт, 17:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Усманов пожаловался в немецкий конституционный суд после обыска на яхте Бизнес, 17:20
Непомнящий сыграл вничью в первой партии 1/8 финала Кубка мира Спорт, 17:09
Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 17:08
Технологии и медиа ,  
0 

Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России

Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России
Проблемы с допуском к поисковику наблюдаются, в частности, у российских мобильных операторов, при этом с VPN проблем с доступом к сайту нет
Alphabet GOOGL $129,58 -1,44% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В работе поисковика Google в России произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию неполадок DownRadar.

На пике сервис получил 533 жалобы на работу Google.

Как следует из данных другого сервиса, Downdetector, в других странах массовых жалоб на неполадки в работе Google нет.

По данным GlobalCheck, поисковик имеет нулевую доступность у мобильных операторов «МегаФон» и Tele2 при домене.com и 25% при российском домене.ru. Во втором случае проблемы наблюдаются также у «Билайна». При использовании VPN проблем с доступом к Google не наблюдается.

Что касается видеохостинга YouTube, которым владеет Google, то, по данным DownRadar, жалоб на доступ к нему меньше (33), а по данным GlobalCheck, он имеет стопроцентную доступность.

РБК направил запрос в пресс-службу Google в России, а также в Роскомнадзор.

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться

30 июля пользователи сообщили о сбое в мессенджере Telegram. В частности, они пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии программы. Жалобы стали поступать после 18:00 мск, большинство из них было связано с подключением.

Авторы
Теги
Мир Ландау
При участии
Маргарита Овсянникова
Google сбой Россия
Материалы по теме
В работе Wikipedia произошел сбой
Технологии и медиа
В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Финансы
В работе Twitter в США произошел сбой
Технологии и медиа