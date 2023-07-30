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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи пожаловались на работу Telegram
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи, в частности, пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии мессенджера. Проблемы с работой приложения подтвердили и несколько корреспондентов РБК.

Жалобы стали поступать после 18:00 мск. Большинство связано с подключением, также пользователи сообщают о проблемах с приложением и входом.

У части пользователей проблем с Telegram не возникло.

В июле сбой произошел в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена). Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений и работу приложения.

Позднее пользователи из ряда стран сообщили о проблемах с загрузкой Wikipedia.

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