Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Фото: Олег Елков / ТАСС

В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи, в частности, пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии мессенджера. Проблемы с работой приложения подтвердили и несколько корреспондентов РБК.

Жалобы стали поступать после 18:00 мск. Большинство связано с подключением, также пользователи сообщают о проблемах с приложением и входом.

У части пользователей проблем с Telegram не возникло.

В июле сбой произошел в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена). Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений и работу приложения.

Позднее пользователи из ряда стран сообщили о проблемах с загрузкой Wikipedia.