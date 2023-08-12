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Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал работу Google

Роскомнадзор: работа поисковика Google в России не ограничивалась
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Роскомнадзор не ограничивал работу зарубежных поисковых сервисов, сообщили РБК в ведомстве после того, как в работе Google в России произошли сбои.

«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — добавили в Роскомнадзоре.

Вечером 12 августа пользователи из России сообщили о сбоях в работе Google. Сервис по отслеживанию неполадок DownRadar получил 533 жалобы. При этом, как следует из данных другого подобного сервиса Downdetector, в других странах массовых жалоб на сбои не было. Как уточнял сервис GlobalCheck, поисковик имел нулевую доступность у мобильных операторов «МегаФон» и Tele2 при международном домене.com и 25% при российском домене.ru.

30 июля пользователи сообщали о сбое в мессенджере Telegram. В частности, они пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии программы. Жалобы стали поступать после 18:00 мск, большинство из них было связано с подключением.

24 июля со сложностями столкнулись пользователи сервисов по доставке продуктов «Яндекс.Еда» и «Маркет Деливери». Некоторые из них не могли оплатить заказы.

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Google сбой Роскомнадзор новости
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