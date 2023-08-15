В Минобрнауки назвали Telegram самой популярной среди молодежи платформой

Минобрнауки зафиксировал более высокую популярность Telegram по сравнению с «ВКонтакте» у молодых людей в России. Но, по оценке Mediascope, на первом месте у этой аудитории YouTube, а «ВКонтакте» обгоняет мессенджер Павла Дурова

Фото: Rafael Henrique / Global Look Press

Telegram является наиболее популярным ресурсом у молодежи в возрасте 17–35 лет, говорится в исследовании по результатам опроса, проведенного Минобрнауки в рамках проекта медиаактивности вузов (результаты есть у РБК).

Опрос проводился с 22 июня по 22 июля среди 20 тыс. человек в 70 регионах страны. Вопросы были опубликованы в телеграм-канале «Рейтинг вузов России», а также разосланы по ресурсам учебных заведений, подведомственных Минобрнауки. В исследовании приняли участие абитуриенты, студенты, молодые ученые и сотрудники вузов в возрасте 17–21 и 22–35 лет.

Отвечая на вопрос «Какие площадками используются чаще всего», 71% опрошенных в возрасте 17–21 год выбрали Telegram, 50% — «ВКонтакте», 49% — YouTube, по 1% опрошенных назвали «Дзен», Rutube и «Одноклассники».

Среди респондентов в возрасте 22–35 лет 48% отдали голоса Telegram, 34% — «ВКонтакте», 29% — YouTube, 2% — «Дзен», по 1% выбрали Rutube и «Одноклассники».

Удобнее всего большинству опрошенных воспринимать короткий текст, карточки с текстом или карточки с инфографикой. Самые неудобные форматы, по мнению респондентов, — длинные видеоролики (от 2 минут) и аудиоподкаст.

Только 7% всегда обращаются к кнопке «Читать подробнее», 30% используют ее часто, 45% — редко, 18% — никогда. 50% готовы отписаться от канала, если в нем слишком большое количество публикаций в день, 49% — если там чересчур длинные тексты новостей, 28% — если используется множество эмодзи, 25% — если много хештегов.

В исследовании отмечается, что данные аналитических компаний Mediascope и ВЦИОМ свидетельствуют о лидировании «ВКонтакте» среди всего населения. В то же время организаторы опроса оговорились, что, поскольку он проводился в Telegram, это могло оказать влияние на сегментирование аудитории.

Как пояснил РБК замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, исследование проводилось в рамках проекта рейтинга медийной активности университетов, и изначально цель была помочь вузам выработать подходы к коммуникации со студентами и абитуриентами.

Какие ресурсы самые используемые в России

По данным аналитической компании Mediascope, по месячному охвату российских пользователей в возрасте 17–35 лет в мобильной и десктопной версиях в июле на первом месте находился сервис YouTube (32 млн), на втором — «ВКонтакте» (31 млн), на третьем — Telegram (29,2 млн). Следом шли «Дзен» (24,6 млн), TikTok (23,1 млн), «Одноклассники» (12,3 млн), Instagram и Facebook (принадлежат Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России; 11,9 млн и 7,7 млн соответственно), а также Rutube (4,7 млн). Под месячным охватом в Mediascope понимают количество человек, заходивших в приложение или на сайт хотя бы один раз за указанный период.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян назвал методику Mediascope более надежной, так как компания одновременно сравнивает статистику самих ресурсов и поведение пользователей исследовательской панели. «Опросные методы в данном случае достаточно ненадежны, особенно с учетом смещения выборки (в сторону студентов и научных работников) и зачастую нежеланием респондентов честно отвечать на вопросы про медиапотребление», — отметил Казарян.

Но, по мнению основателя LiveInternet Германа Клименко, опрос Минобрнауки в больше мере отражает объективную действительность. «Если говорить про опрос Минобрнауки, то это конкретная выборка, причем именно узкой аудитории, которая связана с образованием. То есть точность данных здесь высокая, но они могут не отображать действительность в целом. У Mediascope же охват 100%, но точность может быть ниже. Со стороны более реальными выглядят данные опроса», — рассуждает Клименко. По его словам, оба исследования охватывают большое число площадок, где сегодня предпочитает коммуницировать молодежь, но не все. «Я убежден, что в «танки» сейчас играет куда больше молодых людей, чем смотрят Rutube. Они играют в компьютерные игры в том числе для общения. Но эти площадки в качестве соцсетей не рассматривает никто», — заключил Клименко.