Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на ₽4 млн за ЛГБТ-контент без маркировки 18+

Premier оштрафовали на ₽4 млн за фильмы с ЛГБТ без маркировки 18+

Premier получил 4 млн штрафа за демонстрацию ЛГБТ-материалов несовершеннолетним. Поводом для составления протокола стала маркировка 16+ вместо 18+ на фильме «Идеальные незнакомцы»

Фото: Sebastian Kahnert / Global Look Press

Онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн руб. по статье о демонстрации ЛГБТ-материалов несовершеннолетним (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Такой штраф во этой статье является максимальным.

«Суд признал виновным онлайн-кинотеатр Premier по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — сказали в Мещанском районном суде Москвы. (цитата по ТАСС)

Согласно протоколу, кинотеатр не указал маркировку 18+ на фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». При этом прокатчик поставил ограничение 16+, но доступ к фильмам получили все подписчики, в том числе несовершеннолетние. В материалах дела говорится, что в указанных фильмах содержатся сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений.

Также по этой статье штраф в размере 500 тыс. руб. получило сегодня телевизионное агентство «Русский репортаж», сообщает объединенная пресс-служба московских судов. Что стало поводом для этого, не уточняется.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда и в Premier.

Протокол на Premier, согласно карточке материала на сайте суда, поступил в конце мая. Кроме него, дела по этой статье завели также на Start и «Мегафон». В онлайн-кинотеатрах говорили, что протоколы связаны с неправильной маркировкой.

В середине апреля административные протоколы за демонстрацию несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены составили в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV. Роскомнадзор сообщал, что выявил еще 15 подобных нарушений у десятка других аудиовизуальных сервисов и по ним будут составлены протоколы. Но о каких именно платформах идет речь и какой контент не соответствовал новым нормам, регулятор не уточнял.

Как поясняли РБК в Роскомнадзоре, онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки».

В декабре прошлого года в России вступил в силу новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Этот закон также предусматривал ужесточение наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. До этого в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Первый штраф по новому законодательству получил сервис «Триколор Кино и ТВ» на сумму 1,2 млн руб. в начале июня.