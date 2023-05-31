На Premier и Start составили протоколы об «ЛГБТ‑пропаганде» среди детей

В отношении российских онлайн-кинотеатров Start и Premier завели протоколы о пропаганде ЛГБТ среди детей. Такой же протокол составили в отношении ПАО «Мегафон». Им грозит штраф до 4 млн руб.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В отношении российских онлайн-кинотеатров Premier («Газпром Медиа») и Start, а также на компанию «Мегафон» (совладелец Start и владелец «Мегафон ТВ») завели административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних (ч. 2 статьи 6.21.2 КоАП), следует из базы данных московских городских судов.

Мещанский городской суд рассмотрит протокол в отношении ООО «Премьер» в 11.00 21 июня, Тверской районный суд назначил судебное заседание по делу в отношении ПАО «Мегафон» на 14.15 29 июня. Протокол в отношении ООО «Старт.Ру» поступил в Черемушкинский районный суд, дата заседания по нему пока не назначена. Что стало поводом для возбуждения административного дела в базе данных судов не уточняется.

Наказание ч. 2 статьи 6.21.2 КоАП предусматривает штраф для юридических лиц в размере от одного до четырех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

В пресс-службе Premier отказались от комментариев. РБК также направил запросы в Роскомнадзор, «Мегафон» и Start.

Это не первый раз, когда онлайн-кинотеатры получили претензии от Роскомнадзора. В середине апреля в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV — были составлены административные протоколы за демонстрацию несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены.

Регулятор сообщал, что выявил еще 15 подобных нарушений у десятка других аудиовизуальных сервисов. Но о каких именно стримингах идет речь и какой контент не соответствовал новым нормам, тогда представитель ведомства не уточнил, сообщив, что по всем выявленным нарушениям также будут составлены административные протоколы.

Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки».

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. Законом вводится ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних.

Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.