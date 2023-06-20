В суд поступил протокол на «Кинопоиск» за демонстрацию ЛГБТ детям

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил протокол по административной статье о распространении ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних среди несовершеннолетних в отношении онлайн-сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»).

Протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) зарегистрирован 20 июня, причина его составления не указана. По данной статье максимальное наказание предусматривает штраф от 1 до 4 млн рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

РБК обратился за комментарием к пресс-службу Замоскворецкого районного суда и в пресс-службу «Кинопоиска».

В свою очередь в Мещанский районный суд поступил протокол по той же статье на телеканал ТВ-3, пишет ТАСС. Причина в материалах не уточняется. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского районного суда и в пресс-службу «Газпром-Медиа Холдинга», которому принадлежит канал.

Когда и почему власти запретили демонстрацию ЛГБТ детям



Термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений» появился в российском законодательстве в декабре 2022 года после принятия соответствующих поправок, соавторами которых выступили почти 400 депутатов. Согласно новым нормам, демонстрация такого контента несовершеннолетним полностью запрещена в литературе, СМИ, кино и рекламе. Под тотальный запрет попадает и пропаганда ЛГБТ, причем вне зависимости от возраста аудитории.



Онлайн-кинотеатры, в отличии от книжной индустрии, открыто против новых норм не выступали. Сразу после вступления поправок в силу видеосервисы удалили из библиотек оскароносные фильмы «Горбатая гора» с Хитом Леджером и «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе. Онлайн-кинотеатр Amediateka, владеющий правами на проекты HBO в России, вырезал большинство ЛГБТ-сцен и диалогов о нетрадиционных отношениях из «Игры престолов» и «Эйфории». «Кинопоиск» в некоторых сериалах изменил русскую озвучку.

Суд впервые оштрафовал российский онлайн-кинотеатр за демонстрацию ЛГБТ детям 2 июня: тогда под штраф в размере 1 млн руб. попал «Триколор Кино и ТВ». Какой именно фильм или сериал стал причиной наказания, представитель Роскомнадзора не уточнил. В ведомстве лишь сообщили, что видеосервис был оштрафован по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП.

Дело в отношении онлайн-кинотеатра было рассмотрено мировым судьей судебного участка № 59 Санкт-Петербурга 30 мая, убедился корреспондент РБК. Представитель «Триколора» (мультиплатформенный оператор, управляющий в том числе «Триколор Кино и ТВ») на запрос РБК ответил лишь, что вызвавший вопросы властей контент «удален», а действующее законодательство сервисом соблюдается.

Протоколы «в связи с непринятием мер» по ограничению доступа для несовершеннолетних к материалам, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и нет соответствующего предупреждающего знака, Роскомнадзор составил в отношении практически всех крупных онлайн-кинотеатров. На начало июня ведомство, как сообщил РБК его представитель, составило 19 подобных актов. Помимо сервисов Start (на 50% принадлежит «МегаФону), «МегаФон ТВ», Premier («Газпром-Медиа») и Peers.TV, о которых уже сообщалось, нарушения были выявлены также у сервисов Wink (принадлежит «Ростелекому»), «Иви», «Кинопоиск» («Яндекс»), more.tv (Национальная медиа группа) и Okko (раньше принадлежал «Сберу», актуальная информация о собственниках скрыта). Но эти протоколы судами пока не рассмотрены, уточнили в Роскомнадзоре.