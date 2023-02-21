Продажа «МегаФона»: эксперты оценили вероятность сделки с «Ростелекомом»

«Ростелеком» не является наиболее вероятным претендентом на «МегаФон» из-за финансовых ограничений, утверждают источники РБК. Стоимость актива может достигать 1 трлн руб., что может быть слишком дорого для «Ростелекома»

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Ростелеком» столкнулся с финансовыми ограничениями в ходе переговоров по покупке «МегаФона» (принадлежит USM Group Алишера Усманова). Об этом РБК сообщили два источника на телекоммуникационном рынке и один — на инвестиционном. О новом всплеске интереса «Ростелекома» к покупке «МегаФона» осенью прошлого года рассказывали участники рынка, а в конце января этого года «Коммерсантъ» (также принадлежит Алишеру Усманову) со ссылкой на источники писал, что этот вопрос поступил на согласование в правительство.

Официально стороны переговоры не подтверждают. Но глава Минцифры Максут Шадаев заявил журналистам, что потенциальное объединение «Ростелекома» и «МегаФона» могло бы принести потребителям их услуг несомненные плюсы, но несет риски для конкуренции на рынке связи. При этом вероятность такой сделки министр не прокомментировал.

Почему «Ростелекому» может быть сложно купить «МегаФон»

По словам одного из собеседников РБК, у «Ростелекома» нет собственных средств на покупку «МегаФона», а привлечение кредитов нарушит ковенанты (обязательство соблюдать или не соблюдать определенные финансовые показатели на установленном уровне на протяжении действия соглашения. — РБК) по соотношению долга к показателю OIBDA, которые прописаны в условиях одной из кредитных линий. Речь идет про заем «Ростелекома», который он привлек на покупку 55% «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2) несколько лет назад. В итоге для сделки с «МегаФоном» компании нужно будет договариваться с банком об изменении ковенант или обращаться к акционерам за дополнительным капиталом, рассказал источник РБК.

Стоимость 55% «Т2 РТК Холдинга» составляла около 132 млрд руб., для совершения сделки «Ростелеком» проводил допэмиссию своих акций, основную часть которой выкупил ВТБ, и более 40 млрд руб. привлек в виде займов. Компания не публиковала финансовые результаты в 2022 году. В четвертом квартале 2021 года показатель OIBDA «Ростелекома» равнялся 218,8 млрд руб., а чистый долг — 505,2 млрд руб., то есть коэффициент уровня долговой нагрузки составлял 2,3.

По словам одного из собеседников РБК на телекоммуникационном рынке, владельцы «МегаФона» оценивают компанию в $15–16 млрд (1,1–1,2 трлн руб. по текущему курсу). При этом, по их словам, на государственном уровне еще нет решения, кто должен стать покупателем «МегаФона».

Еще одним существенным ограничением для «Ростелекома» как покупателя «МегаФона» являются санкции Евросоюза и США, наложенные на него в прошлом году. Хотя большинство зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования прекратили его поставки в Россию после начала военных действий на Украине, его поставляют в страну по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Но у «Ростелекома» ситуация с поставками хуже всех среди операторов «большой четверки», говорят два источника РБК. Если покупателем «МегаФона» окажется «Ростелеком», эти проблемы с оборудованием могут перекинуться и на приобретенный актив, отмечают они.

Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. Также поступили представители USM и «МегаФона».

Сколько стоит «МегаФон»

По оценке аналитика «Велес Капитала» Артема Михайлина, с учетом долга «МегаФон» может стоить около 500–600 млрд руб.; по оценке директора инвестиционного банка Aspring Capital Алексея Куприянова, это приблизительно 3,5xEBITDA, или порядка 270 млрд руб., исходя из последних доступных данных за 2021 год. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов дает оценку примерно в 500 млрд руб. на основе мультипликатора EV/Sales (показывает примерную стоимость компании до вычета долга) на 2021 год, или около 250–270 млрд руб., исходя из стоимости акционерного капитала.

«Для выкупа такой крупной компании [как «МегаФон»] у «Ростелекома», конечно, недостаточно собственных средств. Потребуется либо привлекать заемное финансирование, либо пользоваться услугами третьих сторон или сложно структурировать сделку», — говорит Артем Михайлин, но без полноценного раскрытия финансовой отчетности компании «можно только гадать» про текущий размер ее долга. По оценке Михайлина, соотношение чистого долга к OIBDA осталось примерно на уровне 2021-го или «немного увеличилось». Это существенный, но некритичный уровень, считает он. «В этой цифре также заложены арендные обязательства. Учитывая акционера в лице государства, надежные денежные потоки, высокое качество активов и хорошую кредитную историю, «Ростелеком» довольно спокойно может привлекать деньги как от банков, так и за счет выпуска бондов. Вопрос только в объеме привлекаемых средств, так как «МегаФон» — очень большая покупка. Такую сделку нужно будет прорабатывать, но мы не можем сказать, что она неосуществима», — рассуждает аналитик «Велес Капитала».

У «Ростелекома» может не хватить «наличности» для выкупа «МегаФона», согласен Алексей Куприянов. Он предположил, что долговая нагрузка компании с 2021 года могла увеличиться: «Ростелеком» — крупнейший игрок на рынке дата-центров, поэтому компания могла закупать «впрок» не только базовые станции, но и серверы, другое оборудование». При этом Куприянов также назвал уровень долговой нагрузки, оцененный, исходя из показателей 2021 года, некритичным. По его мнению, при таком уровне банки могут предоставить долговое финансирование «Ростелекому», но «могут установить ковенанты, при которых, например, превышение значения «чистый долг / EBITDA = 3x» будет влиять на возможность компании выплачивать дивиденды». Глава Aspring Capital напомнил, что в дивидендной политике «Ростелекома» закреплено, что совет директоров компании может рекомендовать не выплачивать дивиденды, если соотношение долга к EBITDA превысит 3.

По оценке Константина Белова, нынешняя долговая нагрузка «Ростелекома» «достаточно комфортная». Он настаивает, что компания могла ее увеличить в прошлом году, но не сильно, даже с учетом закупок оборудования и выплаты дивидендов. «В 2021 году «Ростелеком» генерировал положительный свободный денежный поток. Скорее всего, так и осталось в 2022-м, учитывая, что телеком-бизнес достаточно устойчивый и сохраняет высокую рентабельность», — прокомментировал Белов.

Какие еще есть претенденты и какие у них шансы

По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, наиболее вероятными претендентами на «МегаФон» являются госбанки — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, поскольку только у них сейчас есть деньги на покупку. Он сообщил, что «Сбер» «присматривался к «МегаФону» пару лет назад», но указал, что ему, как и любой другой организации, для которой телекоммуникационный бизнес непрофильный, нужно будет обосновать государству необходимость такого приобретения.

В начале февраля собеседник РБК на инвестиционном рынке, а также источники The Bell (признан иноагентом), называли в числе претендентов на «МегаФон» «Газпром» и его структуру «Газпром-Медиа» (управляет медиаактивами компании, телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч» и др.). Собеседник РБК пояснял, что таким образом «Газпром-Медиа» мог бы получить «трубу» для доставки контента и продвигать его среди абонентской базы «МегаФона». Однако впоследствии представитель «Газпром-Медиа» опроверг, что компании интересен оператор.

Еще два собеседника РБК на рынке назвали наиболее вероятным претендентом на актив «Газпром» или его структуру.

По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, покупку «МегаФона» крупнейшими участниками банковского рынка можно рассматривать с разных позиций: как финансовую инвестицию (когда впоследствии доли или весь «МегаФон» будут проданы с премией за счет улучшения экономической конъюнктуры); как стратегическую инвестицию для создания экосистемы на базе финансовых и телекоммуникационных сервисов по аналогии с МТС и МТС-банком; если госбанки выступят транзакционными медиаторами — номинальными держателями акций сотового оператора для оперативного выхода текущих акционеров из его капитала. «Принимая во внимание то, что годовая прибыль «Сбера» в 2023 году может составлять от 0,5 трлн до 1 трлн руб., это единственный потенциальный инвестор, способный провести эту сделку за счет прибыли без рассрочек и докапитализаций, — рассуждает Бахота. — У ВТБ и Газпромбанка в настоящий момент денежный поток недостаточен для осуществления такой покупки, за исключением вариантов с трехлетней опционной рассрочкой и в случае, когда банк является номинальным держателем акционерного пакета, а инвестиционные расходы финансируются за счет иного участника». Он пояснил, что при реализации схемы с опционом, исходя из практики подобных сделок, стоимость опциона будет зависеть от операционной и финансовой эффективности «МегаФона». «Полтриллиона рублей — огромная сумма. Принимая во внимание статус акционеров «МегаФона», лучше договорится о рассрочке с опционами, чтобы получить дисконты, объективно обусловленные», — отметил Андрей Бархота.

По его словам, при слиянии «Ростелекома» и «МегаФона» у последнего будет пересечение инфраструктуры и клиентского трафика с «Т2 РТК Холдингом». Эксперт также указал, что с точки зрения позиции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) слияние банковского и небанковского капитала будет выглядеть более предпочтительным, чем рост концентрации среди крупнейших операторов. «Взгляд Банка России на создание или укрупнение экосистем будет более сложным, предполагающим применение специального режима регуляторики. Тем не менее с высокой вероятностью сделка будет согласована за счет особого позиционирования «МегаФона» и его акционеров», — рассуждает он. При этом Бахота также считает, что крупнейшие российские нефинансовые корпорации вряд ли будут расходовать собственный денежный поток на такое приобретение, так как это будет расценено как покупка непрофильных активов и отвлечение дивидендов от государственной казны. «Кроме того, они потребуют согласования на всех уровнях, что априори не бывает быстрым. Ликвидные активы таких гигантов часто упакованы в НПФ и страховые компании, а такие крупные инвестиции потребуют мобилизации этих средств, что может повредить даже стабильности финансового рынка», — дополнил он.

Представитель ВТБ заявил, что они «не рассматривают покупку «МегаФона». РБК направил запрос в Сбербанк и Газпромбанк.