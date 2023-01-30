«Сбер» выпустил умеющие шептать «умные» колонки

«Сбер» выпустил две «умные» колонки с функцией шепота — SberBoom и SberBoom Mini

Сбербанк представил две «умные» колонки с голосовыми помощниками «Салют» — SberBoom и SberBoom Mini, сообщает пресс-служба компании.

Ассистенты «Салюта» умеют понимать шепот и отвечать шепотом, рассказали в компании. Функция, к примеру, может пригодиться, если в доме спит ребенок.

«Обе новинки воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами «умного дома» и обеспечивать безопасность. Колонки отличаются лаконичным и вместе с тем выразительным дизайном», — говорится в сообщении.

Помимо обычных развлекательных функций колонки также могут поставить будильник, таймер, дать прогноз погоды, предупредить о пробках и контролировать обстановку в квартире. Для этого в них есть сервис «Детектор шума», который определяет шумы возле колонки, когда пользователя нет дома.

Стоимость SberBoom и SberBoom Mini — 11 990 и 3990 руб. соответственно. Колонки начнут продаваться с 31 января в фирменных магазинах «Сбера» SberShop, на маркетплейсах, в магазинах электроники, а также в ряде отделений Сбербанка. Их также уже можно заказать в официальном интернет-магазине SberDevices.

В конце октября компания SberDevices восстановила возможность управления «умным домом» для пользователей iOS в приложении «Салют!». Ранее функция была возможна только при помощи голосового управления.

Мобильное приложение «Салют» пропало из AppStore в июле. В компании отмечали, что ранее установленное приложение работало без ограничений.