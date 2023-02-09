«Газпром» стал еще одним претендентом на покупку «МегаФона»
«Газпром» претендует на покупку мобильного оператора «МегаФон», сообщил собеседник РБК на инвестиционном рынке, а также источники The Bell (признан иноагентом). Один из собеседников издания рассказал, что купить «МегаФон» может «Газпром-Медиа», который управляет медиаактивами компании (телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч» и другими СМИ).
Один из источников РБК пояснил, что «Газпром-Медиа», купив «МегаФон», мог бы получить «трубу» для доставки контента и продвигать его среди абонентской базы оператора. Кроме того, сам по себе «МегаФон» генерирует постоянный денежный поток, отметил собеседник РБК.
«МегаФон» — один из крупнейших в России телеком-операторов, он на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова: 50% у ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% у ООО «ЮэСэМ Телеком».
РБК направил запрос представителю «Газпрома» и в USM. Представитель «МегаФона» отказался от комментариев.
В январе «Коммерсантъ» сообщил, что покупкой «МегаФона» также интересуется «Ростелеком», который уже владеет оператором Tele2 (юридическое лицо «Т2 РТК Холдинг»). Источник РБК на телекоммуникационном рынке пояснял, что «Ростелекому» недостаточно радиочастот, поэтому он может рассматривать возможность покупки нового оператора. Например, в Москве у компании нет частот для связи второго поколения (2G), тогда как у «МегаФона» этого ресурса много.
Глава Минцифры Максут Шадаев, оценивая возможное слияние «МегаФона» и «Ростелекома», указывал, что это может иметь и положительные стороны (увеличение территориального охвата сети), и отрицательные (снижение конкуренции).
Глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК в декабре 2022 года указывал, что слухи о продаже оператора кому-либо появляются «постоянно». Говоря о возможной продаже «Ростелекому», он отметил, что это вопрос в «поле деятельности акционеров, а не менеджмента».