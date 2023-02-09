«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Суд освободил из-под стражи председателя профсоюза «Курьер» Общество, 20:27
Путин заявил о попытке завершить начавшийся на Украине в 2014 конфликт Политика, 20:24
Болгария отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России Политика, 20:11
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 20:10
В Киеве демонтировали памятник генералу Ватутину Политика, 20:00
Российский призер Олимпиады проведет бой с непобежденным боксером Спорт, 19:52
Минфин объяснил идею обязательной замены бондов пассивностью инвесторов Инвестиции, 19:47
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон» Бизнес, 19:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:41
Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях Политика, 19:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:35
Третья россиянка вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби Спорт, 19:35
Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов Бизнес, 19:19
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 19:15
Бизнес ,  
0 

«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон»

«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон»
Ранее об интересе холдинга к покупке «МегаФона» сообщили источники РБК и The Bell. В январе собеседники «Коммерсанта» называли еще одним потенциальным покупателем оператора «Ростелеком»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» сообщила РБК, что информация о ее готовности купить сотовый оператор «МегаФон» не соответствует действительности.

Ранее о намерении этой «дочки» «Газпрома» приобрести оператора сообщили источники РБК и The Bell (признан иноагентом). Один из собеседников издания рассказал, что купить «МегаФон» может именно «Газпром-Медиа». Источник РБК пояснял, что оператор может быть интересен компании, поскольку она сможет доставлять контент его абонентской базе.

На данный момент владельцем «МегаФона» является USM Алишера Усманова. 50% оператора принадлежит ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% — ООО «ЮэСэМ Телеком», которые являются структурами USM.

Еще одним потенциальным покупателем «МегаФона» источники «Коммерсанта» называли «Ростелеком». Компания уже владеет другим оператором — Tele2 (юридическое лицо «Т2 РТК Холдинг»). «Ростелеком» не комментировал информацию.

Собеседник РБК на телекоммуникационном рынке пояснял, что интерес «Ростелекома» к «МегаФону» может быть связан с недостатком радиочастот у компании.

Источники «Коммерсанта», близкие к «МегаФону», отмечали, что активом интересовался не только «Ростелеком». Собеседник газеты, близкий к USM, говорил, что предложения о покупке «МегаФона» поступают не первый год.

Читайте на РБК Pro
Рекрутер-одиночка: зачем нужен, где искать и как выбирать
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально
Как эмбарго на нефтепродукты отразится на компаниях из России
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России

В декабре прошлого года глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан говорил в интервью РБК о «постоянно» циркулирующих слухах о продаже оператора кому-либо.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Газпром МегаФон USM
Материалы по теме
Минцифры оценило плюсы возможного слияния «Ростелекома» и «МегаФона»
Бизнес
Власти согласовали продажу «ВымпелКома» российскому топ-менеджменту
Бизнес
VEON согласовал продажу «ВымпелКома»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter