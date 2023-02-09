«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон»

Ранее об интересе холдинга к покупке «МегаФона» сообщили источники РБК и The Bell. В январе собеседники «Коммерсанта» называли еще одним потенциальным покупателем оператора «Ростелеком»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» сообщила РБК, что информация о ее готовности купить сотовый оператор «МегаФон» не соответствует действительности.

Ранее о намерении этой «дочки» «Газпрома» приобрести оператора сообщили источники РБК и The Bell (признан иноагентом). Один из собеседников издания рассказал, что купить «МегаФон» может именно «Газпром-Медиа». Источник РБК пояснял, что оператор может быть интересен компании, поскольку она сможет доставлять контент его абонентской базе.

На данный момент владельцем «МегаФона» является USM Алишера Усманова. 50% оператора принадлежит ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% — ООО «ЮэСэМ Телеком», которые являются структурами USM.

Еще одним потенциальным покупателем «МегаФона» источники «Коммерсанта» называли «Ростелеком». Компания уже владеет другим оператором — Tele2 (юридическое лицо «Т2 РТК Холдинг»). «Ростелеком» не комментировал информацию.

Собеседник РБК на телекоммуникационном рынке пояснял, что интерес «Ростелекома» к «МегаФону» может быть связан с недостатком радиочастот у компании.

Источники «Коммерсанта», близкие к «МегаФону», отмечали, что активом интересовался не только «Ростелеком». Собеседник газеты, близкий к USM, говорил, что предложения о покупке «МегаФона» поступают не первый год.

В декабре прошлого года глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан говорил в интервью РБК о «постоянно» циркулирующих слухах о продаже оператора кому-либо.