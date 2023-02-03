Минцифры оценило плюсы возможного слияния «Ростелекома» и «Мегафона»

Глава Минцифры Шадаев: в возможном объединении «Ростелекома» и «Мегафона» могут быть плюсы

С одной стороны, объединение двух крупных операторов позволит увеличить территориальный охват связи, однако при этом есть риск снижения конкуренция, заявил глава Минцифры Шадаев

Фото: Андрей Любимов / РБК

Потенциальное объединение «Ростелекома» и «Мегафона» могло бы принести потребителям их услуг несомненные плюсы, однако может быть рискованно из-за снижения конкуренция на рынке связи, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

«Любое укрупнение имеет риски снижения конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что объединение сетей может дать очень серьезный кумулятивный эффект, сети двух операторов будут объединены. Это позволит нам за счет перераспределения оборудования увеличить территориальный охват, в том числе закрыть небольшие населенные пункты», — объяснил министр (цитата по «РИА Новости»). Обсуждать конфигурацию потенциальной сделки министр отказался.

Представитель Минцифры отказался от комментариев.

О том, что «Ростелеком» заинтересован в покупке «МегаФона» у USM Group 30 января сообщил «Коммерсантъ». В декабре 2022 года глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК говорил, что регулярно сталкивается со слухами о продаже компании. Комментируя сообщения о возможной продаже бизнеса «Ростелекому» он заявил: «Могу еще предыдущих двух-трех претендентов из слухов вспомнить. Вопрос не в этом. Это поле деятельности акционеров, а не менеджмента».

Источники «Коммерсанта», близкие к «МегаФону», отмечали, что на оператора есть и другие претенденты. По их словам, интерес к активу проявляли в том числе непрофильные инвесторы.

«МегаФон» — один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM — 50% у ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% у ООО «ЮэСэМ Телеком». Выручка «МегаФона» по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб., чистый долг — 244,6 млрд руб. Точная стоимость компании неизвестна. По мнению аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, «МегаФон» может быть оценен в 616 млрд руб., однако конечная стоимость будет зависеть от того, как будет структурирован долг.