«Коммерсантъ» узнал об интересе «Ростелекома» к покупке «МегаФона»

«Ростелеком» ведет переговоры о покупке «МегаФона», который на 100% принадлежит структурам USM. На оператора есть и другие претенденты

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Ростелеком» заинтересован в покупке «МегаФона» у USM Group, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству: вопрос поступил на согласование в конце 2022 года. Эти данные подтвердили три участника рынка.

Источники издания, близкие к «МегаФону», отмечают, что на оператора есть и другие претенденты — активом интересуются в том числе непрофильные инвесторы.

По словам собеседника газеты, близкого к USM, предложения о покупке «МегаФона» поступают не первый год. В ФАС сообщили, что ведомство не получало ходатайства о приобретении оператора. В «Ростелекоме», «МегаФоне» и USM отказались от комментариев.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Ленида Делицына, «МегаФон» может быть оценен в 616 млрд руб. «Но финальная цена будет зависеть от того, как структурирован долг», — отмечает он.

В декабре «Мегафон» приобрел у ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в USM) 100% ООО «Единыйфактор» (oneFactor, разработчик аналитических сервисов на базе искусственного интеллекта) и АО «Нэксайн» (поставщик систем поддержки бизнеса Nexign). В январе компания купила у структур USM 100% «Инплат» (занимается обработкой платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами). По словам источника «Коммерсанта», реструктуризация телекоммуникационных активов USM происходит в преддверии продажи «МегаФона».

«Мегафон» — один из крупнейших в России телеком-операторов. По данным на сайте компании, она на 100% принадлежит структурам USM — 50% у ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% у ООО «ЮэСэМ Телеком». Выручка по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб., чистый долг — 244,6 млрд руб.

В ноябре 2022 года базирующийся в Нидерландах холдинг VEON объявил о продаже своего российского актива «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») группе топ-менеджеров во главе с гендиректором российской «дочки» Александром Торбаховым. Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но срок может быть продлен, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», например от ФАС)или правкомиссии.