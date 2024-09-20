Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС): организация просит возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов»; признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения. Жалоба, с которой ознакомился РБК (ее подлинность подтвердили в ассоциации), была направлена в службу 12 сентября.
«Ростелесеть» указала, что за последние несколько недель операторы столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам». У интернет-провайдеров наблюдается «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга» при выходе в интернет через Wi-Fi, подключенный к проводным сетям связи, тогда как на сотовых сетях замедление YouTube незначительное. Кроме того, абоненты сотовых операторов стали массово использовать VPN-сервисы, что также улучшает качество работы видеоплатформы.
То, что снижение качества сервисов происходит неравномерно, по мнению ассоциации, «нарушает правила «свободного рынка». Поскольку YouTube является востребованной видеоплатформой, ее наличие или ограничение, как и качество доступа к ней, являются для операторов «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением». В письме указывается, что операторы, в первую очередь небольшие региональные компании, «массово теряют абонентскую базу», а абоненты все чаще переключаются на услуги сотовых операторов «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».
«Принимая во внимание указанные обстоятельства, операторы связи полагают, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием методом «замедления», которое могло быть осуществлено только через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам; специальное оборудование, которое государство должно устанавливать на сетях всех операторов связи в стране для противодействия внешним угрозам, а также блокировки запрещенных ресурсов. — РБК), которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ; подведомственное предприятие Роскомнадзора. — РБК). Поскольку такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы» в действующих нормативно-правовых актах законодательством не предусмотрено, а сам ресурс, как и доменное имя youtube.com, на начало августа не входит в список запрещенных либо ограниченных к доступу, уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, ГРЧЦ и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации», — настаивают в «Ростелесети».
В жалобе ассоциация ссылается на ответ Роскомнадзора на свое обращение: из него следует, что власти приняли меры в отношении YouTube «в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства». Дифференциацию деградации сервисов у разных операторов в ответе Роскомнадзора объясняют «различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях подвижной (то есть мобильной. — РБК) и фиксированной связи». В «Ростелесети» полагают, что такая дифференциация привела «к формированию неравного положения операторов связи по отношению друг к другу, созданию дискриминационных условий на телеком-рынке, что представляет угрозу для конкуренции и нарушает антимонопольное законодательство».
Как пояснил РБК источник в одном из операторов связи, Роскомнадзор действительно устанавливал на сети фиксированной и мобильной связи разные типы ТСПУ и это оборудование по-разному отрабатывает трафик. «Но проследить это может только Роскомнадзор, операторы не имеют доступа к процессам, происходящим в ТСПУ», — отметил этот собеседник.
РБК направил запрос в Роскомнадзор.
Представитель ФАС подтвердил РБК получение жалобы — у службы есть месяц на рассмотрение заявления с возможностью продления срока еще на два месяца. По результатам она может или возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, или отказать заявителю, или выдать предупреждение прекратить действия (или бездействие), отменить или изменить акты, которые имели признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранить причины и условия, способствовавшие возникновению такого нарушения. Причем предупреждение может быть вынесено в том числе в отношении госоргана.
Что случилось с YouTube
С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве либо о полной потери доступа к платформе. По так называемому закону о суверенном Рунете российские власти могут полностью блокировать или замедлять скорость доступа к тем или иным ресурсам, но в случае с YouTube ни в Кремле, ни в Роскомнадзоре не заявляли о том, что причина проблем — это результат блокировки или замедления. В РКН еще в середине лета связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи (это позволяет загружать популярный у пользователей контент не с зарубежных, а с местных серверов, что делает загрузку более быстрой). Одновременно в ведомстве указывали на рост блокировок российских каналов на YouTube: СМИ, журналистов, общественных деятелей, музыкантов. Роскомнадзор направлял руководству Google требование о разблокировке, но ответа не получил.
В самом Google заявляли, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.
Юрист практики «Антимонопольное право и государственный заказ» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Анна Малышева отметила, что Роскомнадзор наделен полномочиями по централизованному управлению сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования в России указанной сети, а также интернета. Для этого ведомство может управлять ТСПУ, передавая операторам обязательные к выполнению указания, неисполнение которых может повлечь административный штраф. Но, как подчеркнула Малышева, до сих пор Роскомнадзор не давал официальных комментариев о том, само ли ведомство замедляет YouTube и происходит ли это в рамках реализации полномочий по централизованному управлению сетью связи общего пользования. Она отметила, что ограничивающие конкуренцию действия, в том числе госорганов, если они создают дискриминационные условия, запрещены ст. 15 закона «О защите конкуренции». Но, если ФАС и установит признаки нарушения этой статьи органом исполнительной власти, служба будет доказывать, что создание дискриминационных условий не было связано с реализацией полномочий соответствующего органа, указала Анна Малышева.
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