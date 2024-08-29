Rutube увеличил мощности на фоне замедления YouTube
Видеохостинг Rutube из-за роста числа пользователей увеличил мощности на 30% за август, к концу года планируется увеличение еще в два раза, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«За последний месяц национальный видеохостинг Rutube демонстрирует впечатляющий рост аудитории, который требует от нас не только оперативной реакции, но и стратегического подхода к расширению нашей инфраструктуры. <...> На сегодняшний день мы достигли 9,6 млн дневной аудитории, в то время как в июле этот показатель составлял лишь 4 млн (по данным Mediascope)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что контент на российский видеосервис ежегодно загружают более 30 тыс. авторов, половина из них используют сервис импорта из YouTube.
Сейчас Rutube располагает более чем 100 стыками с операторами по всей России и странам СНГ, обеспечивающими емкость более 5 Тбит/с. К концу года компания планирует достичь 12 Тбит/с, добавив более 200 CDN-узлов. В Rutube также рассказали, что сейчас у хостинга 4 тыс. серверов, а к концу года их будет 10 тыс.
Российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube в начале августа. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube.
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