 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Rutube увеличил мощности на фоне замедления YouTube

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Видеохостинг Rutube из-за роста числа пользователей увеличил мощности на 30% за август, к концу года планируется увеличение еще в два раза, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«За последний месяц национальный видеохостинг Rutube демонстрирует впечатляющий рост аудитории, который требует от нас не только оперативной реакции, но и стратегического подхода к расширению нашей инфраструктуры. <...> На сегодняшний день мы достигли 9,6 млн дневной аудитории, в то время как в июле этот показатель составлял лишь 4 млн (по данным Mediascope)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что контент на российский видеосервис ежегодно загружают более 30 тыс. авторов, половина из них используют сервис импорта из YouTube.

Россияне стали меньше времени проводить в YouTube
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сейчас Rutube располагает более чем 100 стыками с операторами по всей России и странам СНГ, обеспечивающими емкость более 5 Тбит/с. К концу года компания планирует достичь 12 Тбит/с, добавив более 200 CDN-узлов. В Rutube также рассказали, что сейчас у хостинга 4 тыс. серверов, а к концу года их будет 10 тыс.

Российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube в начале августа. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
видео Rutube YouTube серверы видеоконтент
Материалы по теме
Медведев назвал «не очень хорошим», но необходимым ограничение YouTube
Политика
Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 17:53
Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16Политика, 19:49
Полиция задержала 23 мигрантов после массовой драки на юго-востоке МосквыОбщество, 19:44
Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в ПарижеСпорт, 19:42
Rutube увеличил мощности на фоне замедления YouTubeТехнологии и медиа, 19:36
Акции «Магнита» подскочили после выхода финансового отчетаИнвестиции, 19:34
Рекорд Гиннесса, лучший небоскреб: что построил «Донстрой» за 30 летРБК и Донстрой, 19:30
Польский депутат призвал выслать Кулебу за слова о Волынской резнеПолитика, 19:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Spiegel узнал детали побега подозреваемого в подрыве «Северных потоков»Политика, 19:07
Смоленская область стала лидером ЦФО по приросту инвестицийПресс-релиз, 19:05
Кабмин расширил основания для признания ветеранов боевых действийПолитика, 19:03
AFP узнало, с кем Дуров попросил связаться после задержанияОбщество, 18:52
Трамп выпустил четвертую NFT-коллекцию. Сколько он на ней заработалКрипто, 18:51
Лучший бомбардир сборной Бельгии перешел из «Челси» в «Наполи»Спорт, 18:51
Акции «Газпрома» подорожали на 4% после выхода отчетности за полугодиеИнвестиции, 18:32