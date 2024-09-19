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Политика ,  
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Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Кремль снова начал публиковать видео на YouTube-канале, чтобы иметь больший доступ к зарубежной аудитории, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — сказал он.

Новых публикаций на официальном канале Кремля не было более полугода — последнее видео датировалось 22 февраля. Две недели назад, 5 сентября, на ресурсе вновь стали появляться записи, сейчас было опубликовано более десяти видео со встреч президента Владимира Путина.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале августа российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

В «Ростелекоме» заявили о проблемах с оборудованием Google, которое перестали обновлять в России после начала военной операции на Украине. В Google же ответили: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны». Песков подчеркивал, что у Кремля нет планов по ограничению доступа к YouTube в стране.

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