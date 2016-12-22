Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр

Интернет-компании и правообладатели обсуждают создание реестра с пиратским контентом. Пополнять его будут во внесудебном порядке по запросу правообладателей, а блокировкой ссылок на контент займутся поисковики

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российские интернет-поисковики и правообладатели обсуждают создание специального реестра, куда во внесудебном порядке будут вноситься ссылки на сайты с нелегальными копиями фильмов, игр, программ и другим пиратским контентом. Об этом рассказали РБК источники как со стороны правообладателей, так и со стороны интернет-компаний.

После помещения в этот реестр, ссылки на пиратские ресурсы не будут отображаться в поисковой выдаче. Сверка с реестром будет автоматизирована: поисковики и видеохостинги, подписавшие меморандум с правообладателями, каждые пять минут будут обращаться в реестр за списком содержащихся в нем ссылок. На исключение пиратских ресурсов из поисковой выдачи будет отводиться шесть часов.

Сейчас аналогичный реестр с пиратскими ресурсами ведет Роскомнадзор, но в нем доступ блокируют не поисковики, а операторы связи, а на то, чтобы заблокировать тот или иной ресурс закон отводит 3-5 дней.

Встреча, во время которой обсуждалось создание реестра, состоялась 19 сентября, знают собеседники РБК. По данным газеты «Ведомости», она состоялась в администрации президента.

Участие в обсуждении принимали представитель Роскомнадзора, представители интернет-компаний, владеющих собственными поисковыми системами — «Яндекса», Mail.ru Group и Google, а также представители Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной медиа группы и холдинга «Газпром-медиа». Телеканалы ТНТ, «Супер», ТВ-3 и 2x2, входящее в «Газпром-медиа», недавно обратились в суд с иском о защите прав на контент как раз из-за ссылок на пиратские ресурсы, которые появлялись в поисковой выдаче «Яндекса». Как ранее писал РБК, холдинг «Газпром-медиа» является инициатором около трети всех разбирательств о нарушении интеллектуальных прав в Мосгорсуде.

После угрозы со стороны Роскомнадзора (РКН) заблокировать «Яндекс.Видео» за отказ удалить ссылки на пиратские копии продукции телеканалов «Газпром-Медиа», интернет-компания все же пошла на этот шаг, а также одновременно подала жалобу на решение суда, обязавшего ее удалить эти ссылки.

Закон сейчас не требует от поисковиков блокировки пиратского контента — именно этим руководствуется «Яндекс», оспаривая требования «Газпром-медиа» и решение Мосгорсуда об удалении ссылок. Однако если правообладателям удастся договориться с интернет-компаниями о создании антипиратского реестра, то включать в него будут во внесудебном порядке.

Регулирование этого процесса, по словам собеседников РБК, будет возложено на независимую структуру. По одному из сценариев — это может быть Ассоциация «Интернет-видео» (создана в 2013 году, члены ассоциации, в частности, Ivi.ru, TVZavr, Amediateka и др.). Альтернативный вариант — для управления реестром может быть создана совсем новая структура. Ее сформируют правообладатели (АПКиТ, «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа и другие ТВ-холдинги), а также онлайн-кинотеатры, рассказал собеседник РБК, участвующий в работе над меморандумом.

Принципиальные договоренности с «Яндексом» и другими интернет-компаниями о создании реестра должны быть достигнуть к середине следующей недели, рассчитывают опрошенные РБК правообладатели, так как уже 27 сентября в Мосгорсуде начнутся слушания по искам первых двух каналов «Газпром-Медиа» к «Яндексу». Планируется, что стороны заключат мировое соглашение по этим искам, говорят источники, близкие к медиахолдингу.

В «Яндексе» при этом готовы подписать меморандум о создании антипиратского реестра, если на этот шаг также пойдут Google и Mail.ru Group, рассказали «Ведомостям» участники совещания. Это подтвердил и топ-менеджер «Яндекса»: по его словам, создание реестра будет иметь смысл, если равные обязательства возьмут на себя все крупные интернет-компании, причем не только поисковики, но также социальные сети и видеосервисы.

Mail.ru Group и Google тоже, вероятнее всего, подпишут меморандум, утверждают источники РБК на медиарынке. На работу последнего это никак не повлияет: Google уже сейчас активно удаляет из своей поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по запросу правообладателей, добавляет один из собеседников РБК.

Если же интернет-компании не смогут договориться с правообладателями о совместном механизме ограничения пиратской деятельности, правообладатели будут лоббировать принятие антипиратского закона с теми же нормами, рассказали три собеседника РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы «Яндекса» и «Газпром-Медиа».