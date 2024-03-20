Эксперты оценили возможность России заработать на трафике в обход хуситов

Через два-три месяца Европе могут потребоваться резервные каналы связи, они есть в необходимом количестве у России, считают аналитики. С конца февраля хуситы атакуют подводные кабели в Красном море, связывающие Европу и Азию

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В ближайшие два-три месяца Европе из-за атак хуситов на интернет-кабели могут потребоваться резервные каналы связи, которые в необходимом объеме есть у Москвы, на данный момент транзит интернет-трафика через Россию вырос на 5%. Об этом РБК рассказали опрошенные аналитики.

5 марта гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited сообщил, что хуситы перерезали четыре кабеля (Asia-Africa-Europe 1, Seacom, TGN и EIG) в Красном море, которые связывали между собой Африку, Азию и Европу. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика. В тот же день в работе таких ресурсов, как YouTube, Gmail, и других произошел глобальный сбой. В конце февраля издание Globes писало о повреждении четырех подводных кабелей между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. В Международном комитете по защите кабелей (ICPC), однако, указывали, что повреждение кабелей могло быть связано не с прямой атакой хуситов. Нанести им урон мог якорь затонувшего судна Rubymar, по которому нанесли удар йеменские повстанцы в феврале. «Есть версия, что Rubymar бросило якорь при обстреле и в результате повредило близлежащие кабели», — объяснял генеральный менеджер ICPC Райан Уопшалл.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал основной проблемой риск подобных атак хуситов на кабели по всему миру, так как «это стоит недорого». По его словам, в случае такого сценария скорость доступа к интернет-ресурсам снизится, а больше всего пострадает средний и малый бизнес. «Вернемся назад к тому, когда надо получать драйверы, условно, или большие игры закачивать не за 10–15 минут, а за пять-шесть часов. То есть упадет средняя скорость доступа к ресурсам, в том числе крупным. Но говорить о том, что рухнет весь интернет, нельзя», — сказал собеседник РБК.

Он также отметил рост цен на интернет-трафик в оставшихся каналах. Так, по словам эксперта, после 27 февраля стоимость резервирования канала в Персидском заливе в среднем выросла на 15%, и сейчас увеличится еще на 15–20%. «Учитывая, что от интернета зависит буквально все, инфляция будет переложена на реальные цены. Я думаю, что она даст 0,5–1% в реальных ценах. То есть каждый, кто даже не пользуется интернетом особо, будет платить за любой товар на полпроцента больше. И это только сейчас. Дальше это подстегнет рост цен еще выше», — заявил Муртазин.

В случае, если повредить все кабели в Красном море, нагрузка магистралей переключится на подводные направления вокруг Африки, через Тихий океан и Атлантику, а также сухопутные евразийские маршруты, считает главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. «Наши линии — одно из лучших предложений в части транзита трафика с востока на запад, потому что на очень большом участке они контролируются страной, на территории которой ничего не происходит, в том числе природных катаклизмов. В западной части у нас есть несколько стыков с ЕС, поэтому даже проведение военной операции не сильно влияет на транзит трафика», — рассказал эксперт.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Так, например, для Индии и Китая магистральная оптика через Россию является хорошим каналом связи с Европой, отмечает Муртазин. По его словам, сейчас ряд провайдеров уже начали выкупать емкости, а транзит интернет-трафика вырос примерно на 5%. «Я думаю, что после этих событий мы частично, косвенно являемся выгодоприобретателем», — считает он. Эксперт спрогнозировал, что России дадут возможность возобновить крупные закупки оптики по конкурентным ценам, а Европе потребуются резервные каналы.

«Кроме России, им дать эти каналы в таком объеме никто не может. Через два-три месяца, когда осознание этого придет, ситуация сильно изменится. Воспользуемся мы этим или нет — вопрос открытый», — заключил Муртазин.

Слукин при этом назвал лучшим маршрутом с востока на запад арктическую линию. Так, несколько лет назад «МегаФон» совместно с Финляндией и Японией планировал реализовывать проект Arctic Connect, но он был заморожен. Сейчас компания «Морсвязьспутник» работает над альтернативной инициативой — «Полярный экспресс», основной целью которой, по словам эксперта, является подключение северных широт России к широкополосному доступу. Собеседник РБК считает, что этот проект обладает хорошими перспективами стать одной из основных, коротких и защищенных линий связи.

По словам генерального директора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, крупнейшие отечественные операторы, такие как «Ростелеком», ТТК и «МегаФон», давно предлагают транзит через Россию по маршруту Европа — Азия. «Иностранные операторы готовы платить за это, основным заказчиком является Китай. Объем этого рынка [транзит через Россию] — 5 млрд руб. в год. Он растет, но потенциал у него существенно выше. Основной трафик идет через Индийский океан», — рассказал эксперт.

Пропуск и присоединение трафика являются платной услугой, а магистральные каналы связи прокладывают крупнейшие игроки рынка, рассказал РБК генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, крупнейшие хабы находятся в том числе во многих регионах России, а также в Европе, Азии и США.

«Что касается проблем с Красным морем, то Россия, к счастью, трафик там использует не так много. Основные потери были у Азии и Европы в той части, которая шла в Испанию, Италию, Португалию», — сказал он.

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Все оказались вынуждены выбирать обходные маршруты. С декабря международная коалиция во главе с США объявила о проведении в регионе операции «Страж процветания» в целях обеспечения безопасности судов.