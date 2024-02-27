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Палестино-израильский конфликт ,  
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Хуситы атаковали подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию

Globes: хуситы повредили подводные кабели в Красном море
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война с хуситами
Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, что привело к серьезным сбоям в интернет-коммуникации между Европой и Азией, пишет Globes. По оценкам издания, ремонт может занять не менее восьми недель
Фото: Michael Fischer / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Fischer / dpa / Global Look Press

Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, пишет израильское издание Globes.

По его данным, речь идет о кабелях компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Атака хуситов вызывает серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией, сильнее всего пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии, отмечает Globes. Вместе с тем издание называет ущерб значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу.

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По оценкам Globes, ремонт поврежденных кабелей может занять не менее восьми недель. Телекоммуникационные компании будут вынуждены искать тех, кто согласится выполнить эти работы и, вероятно, выплатят высокую премию за риски, пишет издание.

Кабель EIG (European India Gateway) соединяет Южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, Джибути, ОАЭ и Индией. Акциями EIG владеет консорциум, включающий AT&T, Saudi Telecom, Verizon и индийскую Bharat Sanchar.

TGN Atlantic был проложен Tyco International в 2001 году и продан индийской компании Tata Communications в 2005 году за $130 млн.

AAE-1 соединяет Восточную Азию с Европой через Египет. Пропускная способность кабеля — 40 ТБ/с.

Кабель Seacom соединяет Европу, Африку и Индию, а также Южную Африку.

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Все оказались вынуждены выбирать обходные маршруты.

С декабря международная коалиция во главе с США объявила о проведении в регионе операции «Страж процветания» в целях обеспечения безопасности судов.

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Теги
Юлия Овчинникова
Йемен Палестина Израиль Красное море
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