 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Провайдер сообщил о перебитых связях Европы, Азии и Африки в Красном море

HGC: в Красном море перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой
Из-за атаки хуситов в числе прочих оказался поврежден кабель Asia-Africa-Europe 1, сообщил гонконгский провайдер HGC. Компания диверсифицирует трафик в Европу через Китай и США, чтобы смягчить последствия
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Атаки на интернет-кабели в Красном море затронули в том числе связь между Африкой, Азией и Европой: перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), сообщает гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.

Три других поврежденных кабеля — Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика. «Около 15% трафика из Азии направляется на запад, в то время как 80% этого трафика будет проходить по этим подводным кабелям в Красном море», — говорится в заявлении HGC.

Компания уведомила, что уже проводит меры для смягчения последствий, в частности, проводит диверсификацию для перенаправления маршрутов, которые затронула проблема. В их числе направление на север (Гонконг — материковый Китай — Европа) и направление на восток (Гонконг — США — Европа). Что касается направления на запад, компания диверсифицирует трафик в рамках системы незатронутых 11 кабелей в Красном море.

Эксперты допустили проблемы резервирования трафика из-за атак хуситов
Технологии и медиа
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В конце февраля израильское издание Globes сообщило, что йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Из-за этого возникли серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией, сильнее всего пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии, отмечает Globes.

Издание назвало ущерб значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу. По оценкам Globes, ремонт поврежденных кабелей может занять не менее восьми недель.

Опрошенные РБК эксперты говорили, что из-за атак хуситов в Красном море может усугубиться проблема резервирования трафика. Это произойдет при повреждении основных каналов передачи информации.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Хуситы совершают атаки в Красном море после начала военного конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года. По заявлению движения, атаки направлены исключительно на израильские суда. С 12 января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. После этого хуситы заявили, что примут ответные меры, если атаки продолжатся.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Интернет интернет-трафик кабели Красное море хуситы
Материалы по теме
Гонконгский провайдер заявил о падении трафика на 25% после атак хуситов
Технологии и медиа
Эксперты допустили проблемы резервирования трафика из-за атак хуситов
Технологии и медиа
Хуситы атаковали подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 16:25
В ВСУ напомнили о диванных экспертах из-за данных о F-35 на Украине Политика, 20:20
«Авангард» оказался в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 20:19
Подводные интернет-кабели: как они устроены и чем грозит их повреждение Индустрия 4.0, 20:18
«БКС Мир инвестиций» назвали 5 лучших акций на среднесрочную перспективу Инвестиции, 20:18
Каковы шансы на разворот сделки QIWI в московском суде Финансы, 20:07
Путин исключил стремление России «задирать цены» на нефть Экономика, 20:04
Туроператоры оценили последствия решения властей Шри-Ланки о визах Общество, 20:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Совет директоров Мосбиржи рекомендовал дивиденды с доходностью в 8,5% Инвестиции, 19:57
Даниил Медведев рассказал, почему перестал болеть за ЦСКА Спорт, 19:56
Истребитель Су-27 сопроводил летающий радар Франции над Черным морем Политика, 19:39
Путин назвал причину рекордного ввода жилья в России Недвижимость, 19:32
Glassnode: фонды выкупают биткоины долгосрочных инвесторов Крипто, 19:28
Провайдер сообщил о перебитых связях Европы, Азии и Африки в Красном море Технологии и медиа, 19:25
Борисов допустил, что следующая российская миссия к Луне будет спаренной Технологии и медиа, 19:13