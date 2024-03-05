Провайдер сообщил о перебитых связях Европы, Азии и Африки в Красном море
Атаки на интернет-кабели в Красном море затронули в том числе связь между Африкой, Азией и Европой: перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), сообщает гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.
Три других поврежденных кабеля — Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика. «Около 15% трафика из Азии направляется на запад, в то время как 80% этого трафика будет проходить по этим подводным кабелям в Красном море», — говорится в заявлении HGC.
Компания уведомила, что уже проводит меры для смягчения последствий, в частности, проводит диверсификацию для перенаправления маршрутов, которые затронула проблема. В их числе направление на север (Гонконг — материковый Китай — Европа) и направление на восток (Гонконг — США — Европа). Что касается направления на запад, компания диверсифицирует трафик в рамках системы незатронутых 11 кабелей в Красном море.
В конце февраля израильское издание Globes сообщило, что йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Из-за этого возникли серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией, сильнее всего пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии, отмечает Globes.
Издание назвало ущерб значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу. По оценкам Globes, ремонт поврежденных кабелей может занять не менее восьми недель.
Опрошенные РБК эксперты говорили, что из-за атак хуситов в Красном море может усугубиться проблема резервирования трафика. Это произойдет при повреждении основных каналов передачи информации.
Хуситы совершают атаки в Красном море после начала военного конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года. По заявлению движения, атаки направлены исключительно на израильские суда. С 12 января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. После этого хуситы заявили, что примут ответные меры, если атаки продолжатся.
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