Хуситы нанесли удары по кораблям США и Израиля в Красном море
Йеменские хуситы атаковали израильское судно и несколько американских кораблей в Красном и Аравийском морях, заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена с помощью беспилотников нанесли удар по вражеским кораблям США в Красном и Аравийском морях и атаковали противокорабельными ракетами израильское судно MSC Silver в Аденском заливе», — сказал он.
Он также рассказал, что ВВС движения «Ансар Аллах» поразили с помощью беспилотников цели «в Умм эр-Рашраш (Эйлат, город в Израиле. — РБК) на юге оккупированной Палестины».
18 февраля пресс-служба Центрального командования США сообщила, что американские военные впервые установили, что йеменские хуситы имеют на вооружении и применяют подводные беспилотники.
Два дня спустя, 19 февраля, движение «Ансар Аллах» нанесло удар по британскому кораблю Rubymar в Аденском заливе.
Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. С декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, с 12 января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
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