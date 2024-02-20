Хуситы нанесли удары по кораблям США и Израиля в Красном и Аравийском морях

Хуситы нанесли удары по кораблям США и Израиля в Красном море

Яхья Сариа (Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС)

Йеменские хуситы атаковали израильское судно и несколько американских кораблей в Красном и Аравийском морях, заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена с помощью беспилотников нанесли удар по вражеским кораблям США в Красном и Аравийском морях и атаковали противокорабельными ракетами израильское судно MSC Silver в Аденском заливе», — сказал он.

Он также рассказал, что ВВС движения «Ансар Аллах» поразили с помощью беспилотников цели «в Умм эр-Рашраш (Эйлат, город в Израиле. — РБК) на юге оккупированной Палестины».

18 февраля пресс-служба Центрального командования США сообщила, что американские военные впервые установили, что йеменские хуситы имеют на вооружении и применяют подводные беспилотники.

Два дня спустя, 19 февраля, движение «Ансар Аллах» нанесло удар по британскому кораблю Rubymar в Аденском заливе.

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. С декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, с 12 января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.