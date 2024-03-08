Эксперты усомнились в вине хуситов в повреждении кабелей в Красном море
Вероятной причиной повреждения трех телекоммуникационных кабелей в Красном море, которая затронула около 25% мирового трафика, является не диверсия хуситов, а якорь затонувшего судна Rubymar, по которому нанесли удар йеменские повстанцы, сообщили Bloomberg в Международном комитете по защите кабелей (ICPC).
«Есть версия, что Rubymar бросил якорь при обстреле и в результате повредил близлежащие кабели», — заявил генеральный менеджер ICPC Райан Уопшалл.
Международный комитет по защите кабелей образован в 1958 году, его основная цель — содействовать защите международных подводных кабелей от техногенных и природных опасностей
Родерик Бек — один из консультантов, которые обеспечивают сетевую пропускную способность подводных кабелей, — сообщил агентству, что незадолго до того, как Rubymar потерял связь, корабль проплывал недалеко от поврежденных кабелей. «Якорь мог скрести по морскому дну во время дрейфа и повредить кабели», — отметил эксперт.
Министр информации культуры и туризма международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Эриани заявил Bloomberg, что не может с уверенностью говорить о том, была ли совершена диверсия хуситами, или нет. При этом он подчеркнул, что те в любом случае виноваты в причиненном ущербе из-за своей «террористической деятельности».
Йеменские хуситы с осени 2023 года атакуют «связанные с Израилем» суда в ответ на израильскую операцию в секторе Газа. США и Британия с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.
Хуситы атаковали Rubymar 18 февраля. Сухогруз получил значительные повреждения и затонул, экипажу помогли выбраться. Судно перевозило 21 тыс. т удобрений.
Атаки на интернет-кабели в Красном море затронули в том числе связь между Африкой, Азией и Европой: «были перерезаны» несколько подводных кабелей, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), сообщал гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited. Компания уведомила, что уже проводит меры для смягчения последствий, в частности, проводит диверсификацию для перенаправления маршрутов, которые затронула проблема.
Опрошенные РБК эксперты отмечали, что из-за атак хуситов в Красном море может усугубиться проблема резервирования трафика. Это произойдет при повреждении основных каналов передачи информации.
Осенью 2023 года повреждения получили подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, а затем подводный телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Эстонию. В обоих случаях власти сообщили, что повреждения были вызваны внешним воздействием. В ходе расследования финская полиция обнаружила на месте утечки Balticconnector якорь, который якобы принадлежал контейнеровозу Newnew Polar Bea, ходящему под флагом Гонконга.
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