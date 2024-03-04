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Война с хуситами ,  
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Гонконгский провайдер заявил о падении трафика на 25% после атак хуситов

HGC: из-за атак хуситов на кабели интернет-трафик был ограничен на 25%
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Повреждение четырех подводных кабелей в Красном море повлияло на 25% интернет-трафика. Об этом сообщили в гонконгской компании HGC Global Communications Limited.

Четыре из 15 подводных кабелей в Красном море «перерезаны», а именно — кабели Seacom, TGN, AAE-1 и EIG. По оценке гонконгского интернет-провайдера, это ограничило 25% трафика.

Компания разработала план перенаправления трафика, что «смягчит» последствия инцидента для клиентов, следует из заявления на сайте провайдера. Интернет-поток будет направлен из Гонконга в Европу через материковый Китай и США.

Эксперты допустили проблемы резервирования трафика из-за атак хуситов
Технологии и медиа
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

После землетрясения на Тайване в 2006 году HGC «давно спланировала» порядок действий на случай сетевых перебоев, заявили в компании. Тогда из-за повреждения подводных кабелей сильно пострадали сетевые связи на Тайване, в Сингапуре, Гонконге, Южной Корее и Японии.

Кабели компаний Seacom, TGN, AAE-1 и EIG связывают Азию и Европу. Они были повреждены в результате атаки йеменских хуситов 26 февраля. По оценкам израильского издания Globes, на восстановление кабелей уйдет не менее восьми недель.

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Из-за атак хуситов в Красном море может усугубиться проблема резервирования трафика, говорили РБК опрошенные эксперты. Это произойдет, если хуситы повредят основные каналы передачи информации.

Хуситы совершают атаки в Красном море после начала военного конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года. По заявлению самих хуситов, их атаки направлены исключительно на израильские суда. С 12 января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. После этого хуситы заявили, что примут ответные меры, если атаки продолжатся.

Гонконгский провайдер заявил о падении трафика на 25% после атак хуситов
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Теги
хуситы Красное море Интернет трафик
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