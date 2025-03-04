Подорожавшая подписка помогла онлайн-кинотеатрам увеличить доходы на 44%

У россиян в 2024 году увеличились расходы на онлайн-кинотеатры на фоне роста стоимости подписки сразу у нескольких сервисов и интереса к отечественным сериалам. Это помогло стримингам нарастить выручку почти в полтора раза

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Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы по итогам 2024 года выросли на 44% относительно 2023-его и достигли 121,3 млрд руб. Об этом говорится в ежегодном исследовании агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении РБК.

Лидеры рынка в 2024 году не поменялись, следует из данных TelecomDaily. Первое место удерживает принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» с долей рынка 33,4%. На второй строчке — «Иви» (16,9%), на третьей — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиагруппы Wink (16,2%). Далее следуют Okko и принадлежащий МТС Kion.

Столь заметный рост выручки глава TelecomDaily Денис Кусков объясняет в первую очередь повышением цен ведущих онлайн-кинотеатров на свои подписки. Из десяти исследуемых сервисов расценки за год выросли у четырех, в том числе Kion и Premier. С 45 млн до 58 млн за год увеличилось и общее число подписок на стриминги. Заметный вклад в общий рост рынка внес онлайн-кинотеатр Okko, нарастивший свою выручку от подписки почти в два раза, утверждает Кусков. «Иви» сконцентрировался на наиболее интересных проектах, но минимизировал маркетинговое продвижение, — комментирует Кусков. — Такая ювелирная стратегия позволила им сохранить позиции».

Отдельно TelecomDaily анализирует поступления онлайн-кинотеатров от деятельности по лицензированию контента и партнерствам: эти цифры не включены в общую цифру доходов по рынку. За год выручка сервисов в этом сегменте выросла на 22,4% и достигла 15,4 млрд руб. Лидер в этом направлении — также «Кинопоиск» с долей рынка 33,1%.

Опрошенные РБК участники рынка ключевым драйвером роста отрасли называют оригинальный контент, привлекающий подписчиков. Например, за 2024 год Kion, по словам гендиректора платформы Алексея Иванова, выпустил 30 таких проектов.

Бизнес онлайн-кинотеатра Wink рос быстрее рынка, утверждает представитель этой платформы. Это обеспечено новыми клиентами в регионах и увеличением среднего чека, то есть переход на подписки с расширенным набором контента и потому более дорогие, констатируют в Wink.

Точкой роста онлайн-кинотеатров становится Smart TV, считают в пресс-службе сервиса Premier, поскольку их приложения чаще всего предустановлены на большинство приставок с этой технологией. «На Premier стала увеличиваться глубина просмотра благодаря персональным рекомендациям, — добавил представитель сервиса. — Растет общее время смотрения контента: на 76% увеличились просмотры прямых эфиров телеканалов, на 100% — детского контента».

В связи с высокой инфляцией онлайн-кинотеатр Start в 2024 году фокусировался на росте вовлеченности и среднего дохода от каждого подписчика, увеличив его более чем на 15% за счет повышения стоимости подписки и продолжительности ее пользования, говорят в пресс-службе компании. Привлечение новых зрителей становится для платформ все более дорогостоящим, потому Start уделяет больше внимания «именно эффективному росту», констатирует представитель платформы.

Рынок подписки на развлекательные сервисы замедляется, считают в «Кинопоиске», а новые пользователи достаются онлайн-кинотеатрам «сложнее и дороже». В будущем доходы сервисов будут расти за счет увеличения среднего числа подписок на одну семью, а также партнерств между участниками рынка, прогнозируют в «Кинопоиске».