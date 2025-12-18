Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Источники РБК рассказали о планах Wildberries запустить собственный онлайн-кинотеатр. Компания рассматривала возможность покупки «Иви», но, как уточняют собеседники, готова развивать сервис и с нуля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр. Об этом РБК сообщили три источника на медиарынке. По их словам, реализовать проект компания намерена в следующем году.

По словам двух собеседников, за контентную составляющую онлайн-кинотеатра будет отвечать продюсер Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production, 51% которого принадлежит Национальной Медиа Группе (НМГ), в 2026 году истекает срок трехлетнего контракта на эксклюзивное производство сериалов с онлайн-кинотеатром Okko. Собеседник РБК на рынке онлайн-кинотеатров рассказал, что пролонгация этого договора не обсуждалась.

В пресс-службе РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — не подтвердили и не опровергли РБК планы запуска онлайн-кинотеатра, заявив лишь, что «не комментируют слухи». В пресс-службе НМГ отказались отвечать на вопросы о продолжении партнерства с Okko и возможном сотрудничестве с Wildberries. Представитель Okko не ответил на запрос. Связаться с Джанибекяном на момент публикации не удалось.

Для чего Wildberries свой онлайн-кинотеатр

Один из собеседников отмечает, что Wildberries готов к запуску онлайн-кинотеатра с нуля. Но в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», знают три источника РБК. Они обращают внимание, что сейчас это единственный крупный игрок на рынке, который не входит ни в какую экосистему. Например, «Кинопоиск» принадлежит «Яндексу», Wink развивается как совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ, Kion входит в «МТС Медиа».

Бенефициаром ООО «Иви.ру» выступает кипрская структура Ivi.ru Media Ltd, ее собственники неизвестны. В мае 2021 года консорциум инвесторов, среди которых «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, закрыл сделку, в результате которой «Иви» получила $250 млн.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин своим указом разрешил гонконгской компании RAI Capital Partners сделки с долями в «Иви», подразумевающие установление, изменение, прекращение или обременение прав владения онлайн-кинотеатром. Конечным бенефициаром RAI Capital Partners значится Николай Васильков — гендиректор онлайн-кинотеатра. Это разрешение, как поясняют источники РБК, позволит проводить сделки с «Иви» без одобрения правкомиссии.

Тем не менее, собеседники РБК отмечают, что пока переговоры с «Иви» ни к чему не привели. По их словам, менеджмент платформы заинтересован в том, чтобы развивать ее самостоятельно. В пресс-службе «Иви» от комментария отказались.

Что происходит на рынке онлайн-кинотеатров в России Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы за 2024 год выросли на 44% и достигли 121,3 млрд руб., следует из данных информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Лидерство сохранил «Кинопоиск», далее следуют «Иви» и Wink. Столь заметный рост выручки глава TelecomDaily Денис Кусков объяснял в первую очередь повышением цен ведущих онлайн-кинотеатров на свои подписки. Участники рынка ключевым драйвером роста отрасли называли оригинальный контент, привлекающий подписчиков.

Как развивался Wildberries в последние годы

После объединения в 2024 году с оператором наружной рекламы Russ Wildberries активно развивал непрофильный для маркетплейса бизнес. Будущий проект цифровой платформы, как писал РБК, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet и китайской Alibaba. У всех трех компаний есть свой видеосервис: Amazon развивает онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video, Alphabet — владелец Google и YouTube, а Alibaba владеет крупными китайским видео-сервисом Youku.

В заявлении Wildberries на фоне объединения говорилось, что «цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия». «Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы», — заявляли в Wildberries.

В 2025 году Wildberries запустил свою соцсеть вертикальных видео Wibes. В ней публикуются обзоры на товары маркетплейса, подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. В июне компания сообщила о 6,3 млн пользователей Wibes, а также ввела программу монетизации.

В декабре 2025 года «Известия» со ссылкой на источники писали, что Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. Но в самой компании потом сообщили, что Wildberries сосредоточена на тестировании проекта в других странах, «говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится». Бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске идет с лета этого года. В конце ноября компания анонсировала запуск в Узбекистане.

В сентябре 2025 года было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Wildberries & Russ и сетью косметических магазинов «Рив Гош». Позже компания сообщила о покупке сети. В конце октября компания приобрела одного из крупнейших российских туроператоров Fun&Sun (до 2022 года были известны как «TUI Россия») у «Севергрупп» Алексея Мордашова.