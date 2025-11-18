 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Ростелеком предложил информировать пользователей об их данных в даркнете

Сюжет
Как защититься от мошенников
Михаил Осеевский
Михаил Осеевский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ростелеком хочет предупреждать пользователей о наличии о них данных в даркнете, о планах компании рассказал на SOC Forum президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский, передает корреспондент РБК.

По словам Осеевского такая услуга поможет пользователям понимать риски связанные с утечками их личной информации. «Человек может сделать запрос о том, что именно и в каком объёме о нем утекло. Это создаёт необходимую техническую и информационную базу, чтобы человек понимал, с какими угрозами он уже столкнулся, как они оккупируются», — рассказал он.

Россия стала лидером по количеству слитых данных
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В рамках противодействий киберпреступлениям власти хотят обязать операторов связи, провайдеров и подобные организации уведомлять правоохранительные органы о выявлении признаков мошенничества. Проработку вопроса должны завершить в третьем квартале 2027 года.

В 2024 году Россия стала лидером по количеству слитых в сеть данных. В России больше всех объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете. При этом все объявления составили около 10% от подобных объявлений по всему миру. Среди лидеров также США — 8% и Индия — 7%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова, Анастасия Стручева
Ростелеком даркнет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Госдума во втором чтении расширила налоговые льготы при продаже жилья Недвижимость, 16:11
Инвалид в Тульской области добился признания себя живым по суду Общество, 16:10
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов Общество, 16:09
На политолога Маркова составили протокол о нарушении закона об иноагентах Политика, 16:09
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 16:07
Россияне с начала года вложили в инвестиционные фонды более ₽1 трлн Инвестиции, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Главное про итоговые налоговые поправки-2026Подписка на РБК, 15:59
МТС Exolve стал лидером рейтинга провайдеров Telecom API Пресс-релиз, 15:55
Экс-главе подведомственной Минтрансу компании назначили 7,5 лет колонии Общество, 15:53
В РЖД заявили о пробах посадки пассажиров по биометрии на реальные поезда Общество, 15:52
В Думе решили не давать губернаторам право исключать страховщиков из ОМС Общество, 15:50
Туск назвал подозреваемых в диверсии на железной дороге в Польше Политика, 15:45
«Сомнительный кадр»: как узнать то, что кандидат старается скрыть Образование, 15:44