Ростелеком предложил информировать пользователей об их данных в даркнете
Ростелеком хочет предупреждать пользователей о наличии о них данных в даркнете, о планах компании рассказал на SOC Forum президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский, передает корреспондент РБК.
По словам Осеевского такая услуга поможет пользователям понимать риски связанные с утечками их личной информации. «Человек может сделать запрос о том, что именно и в каком объёме о нем утекло. Это создаёт необходимую техническую и информационную базу, чтобы человек понимал, с какими угрозами он уже столкнулся, как они оккупируются», — рассказал он.
В рамках противодействий киберпреступлениям власти хотят обязать операторов связи, провайдеров и подобные организации уведомлять правоохранительные органы о выявлении признаков мошенничества. Проработку вопроса должны завершить в третьем квартале 2027 года.
В 2024 году Россия стала лидером по количеству слитых в сеть данных. В России больше всех объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете. При этом все объявления составили около 10% от подобных объявлений по всему миру. Среди лидеров также США — 8% и Индия — 7%.
